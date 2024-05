Milan-Conceicao, il verdetto sul tecnico dopo l’incontro

Oggi l’incontro decisivo per il futuro di Sergio Conceicao: il verdetto che interessa il Milan sull’allenatore lusitano

Sempre grande fibrillazione attorno al Milan, in questi giorni, con la ricerca di un nuovo allenatore per i rossoneri, che dovranno sostituire Stefano Pioli giunto a fine ciclo. Uno dei nomi più caldi in questo momento è quello di Sergio Conceicao.

Come raccontato questa mattina sulle pagine di Calciomercato.it, Conceicao era atteso oggi da un incontro fondamentale al Porto. Summit nel quale si sarebbe trovato faccia a faccia con Villas Boas, nuovo presidente del club lusitano. Ricordiamo che Conceicao aveva rinnovato con i ‘Dragoes’ fino al 2028, ma il cambio della guardia al vertice, con Villas Boas a prendere il posto di Pinto da Costa, potrebbe stravolgere tutti gli scenari.

Al momento, ancora nulla di fatto, come riportato da ‘A Bola’. Qualsiasi discorso sul futuro dell’allenatore sarebbe stato rinviato alla fine della stagione, segnatamente dopo i match con il Braga in campionato, che deciderà sul piazzamento in terza posizione o meno, e dopo la finale di Coppa di Portogallo contro lo Sporting campione nazionale. Sarà infatti dopo la fine della stagione che la nuova dirigenza si insedierà ufficialmente e verranno prese le decisioni sul futuro della squadra.