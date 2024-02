Xavi: “Concesso pochissimo al Napoli: a questo Barcellona manca il dominio totale”

Xavi in conferenza: ” Prodotte tante occasioni. Andiamo via da Napoli con sensazioni amare, ma ottime chance per i quarti”

Quali sensazioni per il ritorno? “Andiamo via con sensazioni amare. Potevamo vincere, abbiamo giocato molto bene tranne negli ultimi minuti del primo tempo. Dopo lo 0-1 ci è mancato il dominio del gioco: mi rimane una sensazione di amarezza. Avremmo potuto vincere. Non avrei firmato per il pareggio, abbiamo giocato bene con questo modulo ed abbiamo i numeri per passare ai quarti”.

Cosa è mancato? Rapidità o pazienza? “Sono fiero di quello che abbiamo mostrato all’Europa. Dobbiamo concentrarci su una maggiore maturità, ci manca il dominio per qualche minuto. Ma, ripeto, abbiamo fatto bene: forse, fisicamente sono stati più forti di noi. Abbiamo avuto occasioni chiare, abbiamo avuto chance con Gundogan per esempio. Avremmo meritato di vincere, ma la Champions è così”.

Manca freddezza nelle conclusioni? “Nel primo tempo ci è mancata questa freddezza, questa lucidità. Il Napoli non ha avuto chance. Ciò che è mancato molto dopo lo 0-1 è il dominio. Il pareggio lo accettiamo, ma giocando così potremo vincere tante partite”

Xavi: “Passaggio del turno? Ottimista, siamo al 51% di chance”

Più o meno ottimista per il passaggio del turno? “Abbiamo ottime opportunità di passare il turno giocando così, siamo stati molto bravi in fase offensiva. Questa è la Champions, se regali un gol finisce pari”.

Manca fluidità per la presenza di Christensen? “Non credo sia così. Andreas ha dato fluidità al gioco, sarebbero dovuti salire i giocatori più lontani”.

Una delle migliori gare in questa Champions? “Mi dispiace che il risultato non ci abbia dato ragione. Sono fiero dell’immagine della squadra. Siamo pronti per il ritorno”.

Solidità in casa? “Non è lo stesso giocare al Montjiuc che al Camp Nou. Sarebbe sicuramente diverso, per noi e per gli avversari. Oggi siamo al 51% di passaggio e loro al 49%”.

Lewandowski? “Non solo il gol: è ben inserito. Pressing alto, gioca con i compagni, aiuta i compagni, per questo vengono fuori i gol”