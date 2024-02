Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 21 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, mercoledì 21 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Quotidiani italiani che naturalmente celebrano la vittoria dell’Inter in Champions contro l’Atletico Madrid. La ‘Gazzetta dello Sport’ apre con “Inter Olè“. Stasera tocca all’ultima italiana impegnata: “Napoli, c’è il Barça e finalmente Osi“.

Il ‘Corriere dello Sport’ titola: “Inter di forza“. Il Napoli prova a darsi coraggio, con le parole del nuovo tecnico subentrato: “Calzona: ‘Napoli, io ci credo’“.

Su ‘Tuttosport’, il titolo principale è legato alla Juventus e al ritorno in Champions League che mette in palio premi ricchissimi: “Juve, guarda cosa ti giochi“. “Mamma mia, Arnautovic” in taglio alto per la vittoria dell’Inter.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 21 febbraio 2024

Per quanto concerne i quotidiani esteri, spazio oggi soprattutto a quelli spagnoli, dopo Inter-Atletico e in vista di Napoli-Barcellona.

‘As’ prova a dare coraggio ai ‘Colchoneros’, dopo la sconfitta di San Siro in cui l’Inter è stata superiore: “A Madrid serà otra cosa“. Su ‘Sport’, invece, si suona la carica per il Barça in crisi dell’ultimo periodo: “Hoy no valen excusas“.