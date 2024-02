Inter-Atletico, sugli spalti l’indizio per il futuro: svolta Zhang

Inter-Atletico Madrid partita fondamentale per tanti motivi per i nerazzurri, non solo per il risultato in campo: novità sulle mosse di Zhang

L’Inter manda in archivio la sfida con l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di Champions League con un prezioso successo per 1-0, da difendere a tutti i costi tra tre settimane nella tana dei ‘Colchoneros’. Una serata che ha ribadito come i nerazzurri, dominatori in campionato, abbiano anche statura europea e l’ambizione di andare nuovamente fino in fondo. Ma che ha fornito anche elementi importanti per il futuro del club.

Le notizie circolate ieri dall’agenzia ‘Reuters’ hanno riferito di una Inter che sta avanzando nell’ottica del rifinanziamento del prestito con Oaktree. Il club nerazzurro sta accelerando, visto che la scadenza, a maggio, obbligherebbe al pagamento di ben 350 milioni di euro (i 275 del prestito originario più gli interessi). Il presidente Zhang è in contatto con Goldman Sachs e Raine Group per definire l’affare, che potrebbe avere una durata inferiore al precedente accordo (triennale) e che avrà sicuramente un tasso di interesse maggiore rispetto all’attuale 12%. Nel frattempo, ieri a San Siro c’erano alcuni rappresentanti di Oaktree, a conferma del fatto che il dialogo è costante.