Incontro tra allenatore e dirigenza: “E’ colpa dei giocatori”

L’allenatore incontra la dirigenza al culmine del momento difficile, nel colloquio emergono le colpe dei giocatori

Fase cruciale della stagione e momento delicato per diversi allenatori. Tra esoneri effettivamente verificatisi e situazioni in bilico, sono tante le panchine a dir poco bollenti attualmente.

Lo è sicuramente quella del Bayern Monaco, che si trova in grossa crisi di risultati in campionato e anche in Europa. Ai microfoni di ‘Tv Play’, il giornalista della ‘Bild’ Altschaffl ha confermato il momento durissimo di Tuchel e l’ipotesi Conte. Lo stesso Altschaffl, insieme al collega Falk, ha poi raccontato i retroscena del confronto andato in scena tra il tecnico e la dirigenza dei bavaresi, subito dopo la sconfitta in Champions League contro la Lazio.

Un confronto in cui Tuchel avrebbe individuato i problemi attuali soprattutto nell’atteggiamento della squadra, a suo dire poco determinata a prendersi rischi in fase di giocata, riducendo così le potenziali occasioni di andare nell’uno contro uno e depauperando la qualità di gioco. Penalizzando quindi soprattutto Harry Kane, che ha pochi palloni giocabili. Una sensazione, quella del tecnico tedesco, confermata anche dal suo sbracciarsi a bordo campo durante la gara con i biancocelesti, mentre invitava i suoi ad attaccare e a non limitarsi a un giro palla sterile. Clima che, alla luce di tali dichiarazioni, rimane assai complicato e che conferma quanto anticipato da Calciomercato.it sulla rottura totale di Tuchel con i senatori del Bayern. E Conte, come altri, è alla finestra…