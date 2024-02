DIRETTA Champions League, Napoli-Barcellona: segui la cronaca LIVE

È tutto pronto per l’esordio sulla panchina del Napoli di Francesco Calzona: il primo ostacolo è il Barcellona

Dopo l’1-1 contro il Genoa e lo scivolamento al decimo posto in classifica, Aurelio De Laurentiis ha deciso di cambiare subito allenatore, affidando la panchina di Walter Mazzarri a Francesco Calzona. L’ex collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti conosce benissimo buona parte dei ragazzi presenti in rosa e spera di riuscire a superare brillantemente il primo esame, rappresentato dal Barcellona.

Un battesimo internazionale che non può certo spaventare un allenatore che ha condotto la Slovacchia alla qualificazione ai prossimi Europei, ma che nasconde delle insidie. Lontana dalla vetta della Liga (8 punti di ritardo dal Real Madrid) ed eliminata dalla Coppa del Re, la squadra allenata da Xavi intravede nel percorso europeo l’unica possibilità per riscattare una stagione sin qui deludente.

Rispetto allo scorso anno, i blaugrana hanno perso la solidità difensiva che li aveva condotti alla vittoria del campionato e Calzona potrà contare anche su un Victor Osimhen pienamente recuperato per colpire la retroguardia catalana. Negli ultimi due incroci nella fase ad eliminazione diretta, il Barça ha conquistato il passaggio del turno, una volta in Europa League e una volta in Champions. Calciomercato.it seguirà l’andata degli ottavi di finale in tempo reale.

Probabili formazioni Napoli-Barcellona

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Calzona

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araújo, Íñigo Martínez, Joao Cancelo; Gündogan, Christensen, de Jong; Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri. All: Xavi