Calzona bacchetta la squadra: “Così rischiamo di pagarla cara”

Le parole del neo tecnico del Napoli dopo il pareggio col Barcellona nel match d’andata degli ottavi di Champions League

Buona la prima, almeno dal punto di vista del risultato, di Calzona sulla panchina del Napoli. Il gol di Osimhen evita la sconfitta col Barcellona e tiene aperto il discorso qualificazione ai quarti Champions. “C’è tanto da lavorare, però mi è piaciuto lo spirito di squadra e la reazione nel finale. La squadra ha creduto di vincere”, ha detto il neo tecnico azzurro al microfono di ‘Prime’.

“Dal punto di vista tattico dovremo fare un passo avanti – ha aggiunto – Hanno giocatori dei calciatori proveniente dalla Coppa d’Africa che non stavano benissimo, quando staranno meglio gli chiederò molto di più, soprattutto nella fase difensiva. Davanti non c’era pressione, abbiamo concesso cambi gioco e spazi nelle linee. Concedere tutto questo a una squadra come il Barcellona lo puoi pagare caro. Sono molto contento di chi è subentrato – ha sottolineato Calzona in conclusione – La reazione fino al 95′, contro una formazione così forte, rappresenta una dote importante che mi fa essere soddisfatto”.