Superlega, annuncio UFFICIALE: ecco le 64 squadre. Bernd Reichart, Ceo di A22 Sports, torna a parlare del rilancio del progetto

La nuova Superlega è più viva che mai. La recente sentenza della Corte di Giustizia UE sul monopolio UEFA ha rilanciato il progetto e le ambizioni di Bernd Reichart, CEO di A22 Sports, la società che cura gli interessi della Superlega.

La società è al lavoro, con Florentino Perez e Andrea Agnelli sempre in prima fila, per lanciare la nuova competizione al più presto. Reichart è tornato a parlare del progetto, svelando il numero di squadre ed i criteri di partecipazione: “Proporremo ai club di concordare un indice trasparente e oggettivo basato esclusivamente su parametri di prestazione – sono le dichiarazioni riportate da ‘Calcio e Finanza’ – Quali sono le 64 squadre che compongono la classifica dei migliori club d’Europa in base al loro rendimento nazionale ed europeo? E poi li assegneremmo a questi tre campionati prima di garantire anche l’accesso tramite i campionati nazionali alla competizione in corso”.

Superlega, Reichart annuncia: “Ecco come sceglieremo le prime 64 squadre”

Il CEO di A22 Sports si è poi soffermato sulla possibile convivenza con le competizioni UEFA: “Dal nostro punto di vista questo non ha senso”.

“Vogliamo fare un’offerta con un consenso così ampio che il maggior numero possibile di squadre con ambizioni europee possano riflettersi nel nostro modello, e non vogliamo dividere la famiglia del calcio in due blocchi – ha concluso Reichart – I club e i tifosi si sono detti contrari? Alla fine si guarderà di più la Superlega che la Champions League“. Ceferin e la UEFA sono avvisati.