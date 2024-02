Olympique Marsiglia, UFFICIALE l’addio di Gattuso: ecco il successore

Ora è ufficiale: Gattuso esonerato dall’Olympique Marsiglia, che ha annunciato il successore

Si è conclusa in anticipo l’avventura di Rino Gattuso alla guida dell’Olympique Marsiglia. Il tecnico italiano è stato infatti esonerato dopo la sconfitta contro il Brest.

Fatale per Gattuso l’andamento di questo 2024, dove l’OM ha perso solo due gare in questo 2024, ma non ne ha vinta neppure una. Un esonero che arriva a poche ore dal match di ritorno di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk che si giocherà giovedì al Velodrome. La società transalpina, oltre ad ufficializzare l’addio di Gattuso, ha annunciato anche il suo successore. Si tratta di Jean-Louis Gasset, 70enne tecnico francese, licenziato dalla Costa d’Avorio dopo la deludente fase a gironi dell’ultima Coppa d’Africa, poi vinta proprio dagli ivoriani guidati da Emerse Fae.

Questi i comunicati del club francese:

“L’Olympique Marsiglia annuncia la fine della collaborazione con Gennaro Gattuso. Il club vuole estendere i suoi ringraziamenti a Gennaro e a tutto il suo staff per l’instancabile impegno e professionalità dimostrati quotidianamente, e augura loro il meglio per il futuro.

L’Olympique Marsiglia ha annunciato la nomina di Jean-Louis Gasset come allenatore della prima squadra. Allenatore esperto sia del club che della nazionale, Jean-Louis Gasset ha trascorso oltre 30 anni in panchina nel campionato francese e all’estero. La sua esperienza come vice o allenatore presso Girondins de Bordeaux, Saint Etienne, Montpellier e Psg lo ha reso uno degli allenatori più esperti della Francia e lo ha visto vincere 4 campionati francesi (2009, 2014, 2015, 2016), 2 Coppe di Francia (2015, 2016) e 4 Coppe di Lega (2009, 2014, 2015, 2016)”.