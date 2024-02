Nuova rottura del crociato: ora è un dramma sportivo

Una brutta notizia scuote il calcio europeo, nuova rottura del crociato: ora la situazione sta assumendo i contorni di un dramma

Le brutte prestazioni e un errore tecnico non sono niente in confronto ad un infortunio. La quantità di infortuni possono cambiare radicalmente la carriera di calciatore, influenzandola in maniera determinate: c’è chi come Marco Van Basten ha dovuto ritirarsi anzitempo per i problemi di carattere fisico, mentre altri non sono riusciti a brillare quanto avevano fatto immaginare ai propri albori.

Purtroppo è quello che sta succedendo a Sasa Kalajdzic: l’Eintracht Francoforte ha annunciato che nell’ultima partita ha rimediato la rottura dei legamenti crociati e collaterali del ginocchio destro. Un vero e proprio dramma perché per il calciatore austriaco si tratta della terza rottura del crociato in 5 anni.

Ancora crociato KO per Kalajdzic: calvario senza fine

Non è mai pace Sasa Kalajdzic, che ora si trova nuovamente a fronteggiare la rottura del legamento crociato. Per la terza volta in 5 anni.

L’austriaco classe ’97 ha raggiunto l’Eintracht Francoforte a gennaio, in prestito dal Friburgo, per trovare maggiore spazio e giocare con più continuità. Questo ennesimo infortunio mette in forte dubbio il futuro di Kalajdzic, che dovrà mettersi alle prese con la riabilitazione ancora una volta e cercare di tornare più in forma possibile: un’impresa non da poco per un gigante di 2 metri di altezza. La carriera dell’austriaco, però, sta prendendo una piega complicata e questo nuovo infortunio lo mette in una posizione davvero scomoda.