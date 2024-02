Addio Milan, già pronti 60 milioni

Pronto a salutare il Milan, già pronta un’offerta da 60 milioni di euro

Soltanto pochi giorni fa aveva spaventato i tifosi rossoneri, affermando come “Nessuno conosce il proprio futuro”. Parole che potrebbero far presagire un addio, magari già dalla prossima estate.

Theo Hernandez è ormai diventato uno dei giocatori simbolo del Milan. Il francese si è imposto in rossonero come uno dei migliori esterni sinistri a livello mondiale e la paura di una cessione rischia di farsi più concreta per i tifosi. Perché l’interesse nei confronti del numero 19 rossonero continua ad essere forte, soprattutto da parte del Paris Saint-Germain, che sogna di portare Theo nella capitale francese al fianco del fratello Lucas, arrivato dal Bayern Monaco la scorsa estate.

Milan, assalto Psg a Theo Hernandez: offerta da 60 milioni

Hernandez ha un contratto con il Milan sino al 2027, ma è chiaro che il Psg può formulare offerte importantissime dal punto di vista economico sia per il giocatore proponendo un super stipendio, che per il Milan.

‘Fichajes.net’ sottolinea come il club transalpino stia premendo sempre più sull’acceleratore per arrivare al nazionale francese. Il Psg sarebbe pronto, nella prossima estate, a formulare un’offerta superiore ai 60 milioni di euro. Una cifra che certamente potrebbe far vacillare il Milan. Dalla Spagna sottolineano come il club parigino sia intenzionato a rafforzare la corsia di sinistra. L’arrivo di Nuno Mendes, con il portoghese ancora alle prese con un infortunio e con zero presenze nel corso di questa stagione, non ha risolto il problema e per questo il Psg è pronto a formulare una super proposta al Milan. Attenzione però alla concorrenza, perché anche il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Theo, soprattutto perché Alphonso Davies sembra destinato a lasciare la Germania, in direzione Real Madrid. Nel frattempo il club meneghino si starebbe già guardando intorno e nel mirino dei rossoneri sarebbe finito Matteo Ruggeri dell’Atalanta.