La big cambia tutto: il nuovo ds si prende Theo Hernandez

Il Milan continua a vincere ma questo porta i big rossoneri ad essere presi di mira: con il nuovo direttore sportivo prendono Theo Hernandez

Inarrestabile. Il Milan ha travolto il Rennes confermando l’ottimo momento di forma. Dalla sconfitta di campionato contro l’Atalanta, che sembrava mettere a rischio la panchina di Pioli, i rossoneri hanno cambiato marcia: tredici partite da allora, con dieci vittorie, due pareggi e una sola sconfitta (in coppa Italia contro la solita Atalanta).

Un andamento che ha messo al sicuro la panchina di Pioli, con la società che continua a ribadirgli fiducia, e che ora potrebbe anche restare il prossimo anno se dovessero continuare questi risultati fino al termine della stagione. In Europa League il Milan ha ritrovato anche Leao, che si candida ad essere uno dei possibili uomini mercato in estate, considerato il giro di attaccanti partito con l’addio di Mbappe al Psg.

Leao, ma non solo: c’è anche Theo Hernandez nel mirino delle big d’Europa e il cambio in seno alla società potrebbe portare proprio all’assalto al terzino francese.

Calciomercato Milan, assalto a Theo Hernandez: ci pensa il nuovo ds

Se il Milan ride, il Bayern Monaco vive un momento particolarmente complicato. La panchina di Tuchel è in pericolo dopo il doppio ko contro Leverkusen e Lazio ed anche per questo in estate potrebbe dare vita ad una vera e propria rivoluzione.

Una rivoluzione che, stando a quanto riferisce ‘Fussball news’, potrebbe vedere come protagonista anche Theo Hernandez. Il francese del Milan è nella lista dei tre grandi obiettivi dei bavarese, insieme a Wirtz e Araujo. Prima di far partire l’assalto però servirà capire chi sarà in panchina, ma soprattutto dietro la scrivania.

Dovesse arrivare a marzo Max Eberl come direttore sportivo, sarà lui a decidere chi comprare e bisognerà vedere se nella sua lista degli acquisti troverà spazio Theo Hernandez. Il Milan intanto si gode il francese e spera di poter resistere ad eventuali assalti tedeschi.