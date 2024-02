Theo Hernandez spaventa il Milan: “Nessuno conosce il futuro”

Theo Hernandez è sempre nel mirino delle big d’Europa sul mercato: le parole del terzino francese tra Milan e futuro

Il Milan è atteso dal big match di domenica sera contro il Napoli, con l’obiettivo di accorciare il distacco dalla Juventus al secondo posto e lasciare una piccola speranza in chiave scudetto con la capolista Inter adesso lontana otto punti (con una gara in meno).

Pioli farà affidamento ai suoi alfieri, tra cui figura certamente Theo Hernandez. Stagione finora tra luci e ombre per il laterale francese, utilizzato anche da centrale difensivo in alcune partite vista l’emergenza dei rossoneri nel reparto arretrato. L’ex Real Madrid ha ritrovato comunque nelle ultime uscite la brillantezza dei tempi migliori, calamitando nuovamente l’attenzione in chiave mercato in vista della prossima estate. Theo però è soddisfatto della sua avventura a Milano: “Sia a livello sportivo che personale, mi sento molto bene qui. Sono totalmente grato a questa meravigliosa città che mi ha accolto fin dal primo giorno come se fosse la casa della mia vita – ha detto il terzino del Milan al quotidiano spagnolo ‘AS’ – Tutto è stato facile fin dal primo momento. Ho messo su famiglia, mi sento amato e sono molto felice. Credo di essere nel momento migliore della mia carriera. È vero che un giocatore non smette mai di migliorare, ma penso di essere in un momento di maturità ideale. Inoltre sento la fiducia dell’allenatore e dei miei compagni e si vede sul campo”.

Tra Milan e futuro: Theo Hernandez non chiude le porte al mercato

Le big d’Europa, dal Paris Saint-Germain dove gioca il fratello Lucas fino allo stesso Real Madrid, non mollano però la presa su Theo Hernandez e in estate potrebbe rifarsi sotto per strapparlo al Milan.

Il nazionale francese è sotto contratto fino al giugno 2026 con il Milan e non chiude del tutto un addio alla Serie A: “Non sappiamo mai cosa ci porterà la vita, ma vivo il presente per emozioni e professionalità. Nessuno conosce il futuro – spiega – Ci sono ancora tante partite da affrontare in questa stagione con il Milan e io penso davvero solo a quello che devo fare in campo”. Infine Theo Hernandez torna sull’approdo in rossonero nel 2019 dopo la decisione dei ‘Blancos’ di non puntare su di lui: “Il Milan era il club con più Champions dopo il Real Madrid e con una figura come Maldini che mi spiegasse il progetto in prima persona è stato fondamentale per me e i miei agenti. È una realtà che da anni lavora molto bene e pone basi molto solide che si stanno traducendo in successi sportivi. Il Milan è tornato al posto che le spetta. La decisione di venire a Milano è stata per me un totale successo”.