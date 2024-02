Addio Theo Hernandez, il Milan ha il sostituto: arriva subito anche il bomber

Il Milan potrebbe perdere Theo Hernandez a fine anno, ma Moncada e Furlani hanno già individuato il sostituto ideale per il francese

Se c’è una squadra che può ancora reggere il passo dell’Inter, in questo momento della stagione, è sicuramente il Milan di Stefano Pioli. Dopo tanti alti e bassi, i rossoneri hanno trovato continuità e ora non vogliono più smettere neppure di sognare.

A prescindere da come andrà il resto della stagione, è importante programma anche il futuro, rigorosamente sul calciomercato. Non si sa ancora se ci sarà o no un nuovo allenatore, ma intanto alcuni ruoli saranno comunque da aggiornare e migliorare nei prossimi mesi. Non è detto, però, che non possano esserci anche delle partenze.

La ‘Bild’ sta insistendo negli ultimi giorni sull’interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez. Il francese piace tanto anche al Milan, che infatti non vorrebbe privarsene. Ma se Alphonso Davies dovesse davvero dire addio, allora i bavaresi avrebbero la necessità e la forza economica di puntare dritti sull’arrivo del laterale rossonero, tra i migliori in questa parte dell’anno. Se questa pista dovesse concretizzarsi, lo farà solo con una maxi offerta, che poi cambierebbe il destino del Diavolo.

Il Milan punta Ruggeri e prova l’assalto al nuovo bomber

Nel caso in cui, alla fine, dovesse avere la meglio il Bayern, a quel punto i rossoneri dovrebbero avere un’alternativa su cui puntare e potrebbero averla già trovata.

Durante la scorsa estate, infatti, non è andato a buon fine l’assalto a Matteo Ruggeri dell’Atalanta, un laterale basso con il vizio di spingere che può giocare tranquillamente in una difesa a quattro e in una a tre. L’esborso non sarebbe molto, perché 15 milioni potrebbero bastare per strapparlo ai bergamaschi. I soldi incassati dall’eventuale cessione di Theo Hernandez avrebbero un’impellenza da soddisfare, invece.

Il nuovo bomber sarà la priorità del club lombardo la prossima estate e il primo nome sulla lista resta Joshua Zirkzee, anche lui con priorità al Bayern Monaco e licenza di scegliere il suo futuro come gli pare. Resta il fatto che serviranno 50 milioni di euro per convincere il Bologna a capitolare e Theo potrebbe portarli in dote. Prima di dire addio al suo Milan.