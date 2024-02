170 milioni per Lautaro: l’Inter ha un piano

170 milioni di euro per Lautaro Martinez: il piano dell’Inter è chiaro

Una stagione da leader e da trascinatore, con numeri da record, in particolare in campionato. Sono già 23 le reti stagionali siglate da Lautaro Martinez, che dopo la Supercoppa Italiana punta a vincere ancora con la maglia dell’Inter.

L’argentino è sempre più trascinatore dei nerazzurri in questa stagione: l’obiettivo è la seconda stella, ma è chiaro che la volontà è anche quella di fare più strada possibile in Champions League, alla luce anche della finale disputata la scorsa stagione. Per farlo Simone Inzaghi continuerà ad affidarsi a Lautaro, sempre più osservato speciale anche da parte dei top club europei. La situazione finanziaria dell’Inter è nota e il rischio che i nerazzurri debbano cedere un big, come da ormai diverse estati a questa parte, per fare cassa e risanare i bilanci, è abbastanza elevato. Difficile però che questo big possa essere l’argentino.

Inter, Lautaro costa 170 milioni

Come sottolinea il giornalista turco di ‘Espn’ Ekrem Konur, l’Inter non ha intenzione di privarsi del proprio capitano nella prossima sessione estiva.

Il giocatore è sotto contratto fino al 2026 e il club punta a rinnovare il contratto. Chiaro che servirà anche un adeguamento dell’ingaggio, ma c’è stato un rallentamento nelle trattative e nel frattempo le big, soprattutto inglesi, osservano con grande attenzione la situazione. Stando a Konur, la valutazione fatta dai meneghini per il proprio attaccante è di 160-170 milioni di euro. Una cifra altissima, che forse solo pochissimi club potrebbero permettersi di versare.

L’interesse maggiore nei confronti dell’argentino arriva da Chelsea e Arsenal, ma anche dal Paris Saint-Germain. I transalpini, con tutta probabilità, perderanno Kylian Mbappe e vorranno sostituirlo con un profilo (o più) all’altezza. E il campione del mondo potrebbe essere proprio il nome giusto. I transalpini hanno fatto vedere di poter spendere cifre da capogiro in passato e lo stesso ha fatto anche il Chelsea. Certo, arrivare alle cifre richieste dall’Inter sembra molto complicato. Il club nerazzurro lascerà partire l’argentino solo quindi a fronte di un’offerta folle.