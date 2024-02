Inter e Lautaro a rilento sul rinnovo: la Premier aumenta il pressing

Le trattative per il rinnovo di Lautaro Martinez procedono a rilento e dalla Premier League aumenta la pressione sull’argentino: il punto

È di gran lunga il miglior attaccante della Serie A di quest’anno, sta scalando gerarchie anche nel calcio europeo ed è il leader indiscusso dell’Inter di Simone Inzaghi: fare meglio per Lautaro Martinez non è semplice. Il numero 10 nerazzurro sta disputando la miglior stagione della sua carriera, ma sul futuro non c’è ancora uno scenario chiaro.

La situazione in casa Inter è chiara, come hanno espresso a più riprese sia Beppe Marotta sia Piero Ausilio. Le trattative per il rinnovo di contratto, con conseguente adeguamento dell’ingaggio, proseguono a rilento con l’agente di Lautaro. Tutte le parti in causa sono consapevoli che le cifre saranno molto importanti e, per questo, stanno prendendo tempo e non hanno fretta di chiudere. L’argentino vuole veder riconosciuto anche a livello di ingaggio lo status raggiunto in campo, i nerazzurri vogliono trattenerlo ma non vorrebbero mettere a bilancio uno stipendio insostenibile. In tutto questo, diversi club di Premier League stanno aumentando la pressione sul giocatore.

L’Inter deve accelerare per Lautaro: Arsenal e Chelsea in agguato

L’interesse riguardo alla trattativa per il rinnovo di Lautaro Martinez non comprende solamente i tifosi nerazzurri o gli appassionati di calcio italiani, ma anche all’estero guardano con grande attenzione alla situazione dell’argentino.

Secondo quanto riportato dal giornalista Ekrem Konur, Arsenal e Chelsea continuano ad essere molto interessati al capitano dell’Inter. I due club londinesi stanno scandagliando il mercato alla ricerca di un attaccante top che possa garantire una quantità sostanziosa di reti e l’attuale capocannoniere della Serie A non passa certo inosservato. Lautaro, infatti, non è certamente una prima punta classica ed è maggiormente in grado di giocare con la squadra e di legare col centrocampo. Tutte caratteristiche che piacciono moltissimo ad un tecnico all’avanguardia come Mikel Arteta e anche al connazionale Mauricio Pochettino. Insomma, a mettere fretta all’Inter sul rinnovo di Lautaro sono i club di Premier League.