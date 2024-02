L’ex Inter ha già firmato, UFFICIALE: ecco lo svincolato

La firma è stata già messa sul contratto e c’è anche l’annuncio ufficiale: lo svincolato si è legato al club fino al termine della stagione

Il calciomercato è terminato ufficialmente ormai da tre settimane, ma non si è chiusa la possibilità di mettere a segno colpi grazie agli svincolati. Un club ha voluto approfittare dell’occasione mettendo sotto contratto un giocatore che nella sua carriera ha vestito anche la meglio dell’Inter.

Yann M’Vila ha firmato con il West Bromwich Albion, compagine inglese che milita nella Championship inglese ed è attualmente quinta in classifica. Il centrocampista francese, reduce dall’esperienza in Grecia con l’Olympiacos, ha firmato un contatto fino al termine della stagione. Il 33enne, che ha vestito per alcuni mesi la maglia dell’Inter collezionato 14 presenze totali, si è subito messo a disposizione dell’allenatore, Carlos Corberan.

West Bromwich, arriva M’Vila: le sue parole

Come detto l’ex Inter ha firmato un contratto a breve termine e si è subito unito al gruppo, raccontando nelle prime dichiarazioni ufficiali la gioia per la chiamata del club inglese.

M’Vila ha affermato: “Conosco molto bene il manager Carlos Corberan e lui mi conosce molto bene perché abbiamo lavorato insieme in Grecia all’Olympiakos. È stato un piacere lavorare con lui e sono davvero felice di essere di nuovo con lui. Mi ha contattato e mi ha chiesto di venire qui e subito, ho detto di sì”. Il calciatore indosserà la maglia numero 22.