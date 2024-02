Il pareggio fa saltare la panchina: UFFICIALE l’esonero

L’allenatore è stato ufficialmente allontanato dal club dopo l’ultimo risultato ottenuto in campionato

E’ bastato un pareggio incassato nel corso dell’ultima giornata di campionato per convincere il club a procedere con l’esonero dell’allenatore. A pochi mesi dal termine della stagione, la società ha deciso di ricorrere al cambio di allenatore, stavolta in via definitiva contrariamente a quanto fatto nei mesi scorsi.

L’annuncio del Crotone è arrivato nella giornata odierna con una nota nella quale ha reso pubblico ai suoi tifosi l’esonero di Lamberto Zauli. Il tecnico, infatti, era già stato allontanato dalla società calabrese lo scorso 16 ottobre 2023 con un provvedimento annullato poche ore dopo l’annuncio. A causare il dietrofront era stata infatti la richiesta espressa al club da parte dello spogliatoio, immediatamente accolta con la revoca ufficiale dell’esonero.

I risultati ottenuti negli ultimi mesi, culminati nel pareggio casalingo ottenuto nella giornata di ieri contro il Taranto per 2-2, non sono stati sufficienti ed hanno portato il Crotone ad una scelta definitiva. Questo è stato il comunicato diffuso dalla dirigenza calabrese nei confronti del tecnico: “Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Lamberto Zauli. Nel ringraziare il tecnico per l’impegno e la dedizione in quest’anno alla guida della squadra, la società intende augurargli un grosso in bocca al lupo per le sue future esperienze professionali”.

Esonero ufficiale, il Crotone solleva dall’incarico Zauli

Esonerato ufficialmente Lamberto Zauli, il Crotone sembra voler puntare adesso sull’ex Palermo Silvio Baldini per la panchina.

La formazione calabrese, reduce da quattro pareggi consecutivi, si ritrova al settimo posto nel girone C di Serie C, a 12 lunghezze di distanza dal primo posto occupato dalla Juve Stabia. L’obiettivo del club, retrocesso nella passata stagione, è quello di riuscire a raddrizzare la propria situazione in classifica in questi ultimi mesi rimasti a disposizione per confermare il proprio piazzamento in zona playoff e cercare di mettersi nella migliore posizione possibile.