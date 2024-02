Calzona al Napoli, comunicato UFFICIALE: ecco come può saltare tutto

Francesco Calzona tra Napoli e Slovacchia, ma intanto la Federcalcio mette in chiaro le cose: può essere revocato il consenso

Francesco Calzona è il nuovo allenatore del Napoli. Intorno alle 21 è arrivato l’annuncio ufficiale di De Laurentiis che contestualmente ha annunciato anche l’esonero di Walter Mazzarri. Il 55enne tecnico, vice di Sarri e Spalletti in azzurro, continuerà però ad essere anche il commissario tecnico della Slovacchia, Nazionale che ha guidato fino agli Europei 2024.

Proprio la Federcalcio slovacca ha voluto mettere in chiaro le cose nel comunicato con il quale hanno annunciato di aver dato il consento al doppio incarico. Un consenso però che può essere revocato in qualsiasi momento se non saranno rispettate le tre condizioni alla base dell’accordo.

Si tratta di tre punti sui quali la Federazione non ha voluto soprassedere: “Il consenso è limitato nel tempo al periodo dal 19 febbraio fino all’ultima partita di Serie A o Champions League del Napoli nella stagione 2023/24. ⁠L’allenatore è tenuto a rispettare tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal contratto valido” con la Federazione slovacca.

Infine, “l’allenatore sarà sempre a disposizione della nazionale slovacca di calcio, ma non esclusivamente, durante le date riservate dalle squadre nazionali di calcio determinate dal calendario calcistico internazionale, inclusa la presenza personale alla conferenza stampa per le convocazioni prima delle partite di marzo della nazionale slovacca”.

Napoli, la Federcalcio slovacca fissa le condizioni per Calzona

Soltanto il rispetto di tutte le tre condizioni sopracitate consentirà a Calzona di allenare il Napoli fino al termine del campionato.

In caso contrario, la Federazione potrebbe revocare il consenso: “La SFZ ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento in caso di mancato rispetto di una qualsiasi di queste condizioni”. Il più classico dei ‘patti chiari e amicizia lunga’ messo nero su bianco, con il Napoli e Calzona chiamati al rispetto degli accordi stabiliti per avere il via libera.