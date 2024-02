PAGELLE E TABELLINO MONZA-MILAN 4-2: Mota on fire, Thiaw da incubo

Voti, pagelle e tabellino di Monza-Milan, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Girandola di emozioni all’U-Power Stadium: allo scadere decide la prodezza di Bondo

Notte di festa per il Monza, che interrompe la seria positiva del Milan nello spettacolare posticipo dell’U-Power Stadium.

Mota e Colpani fanno la differenza, capitan Pessina apre le marcature dal dischetto e guida saggiamente i brianzoli. Il Milan cade dopo nove partite in campionato e dĂ definitivamente l’addio ai sogni scudetto, oltre a mancare il sorpasso al secondo posto alla Juventus. Follia Jovic, non bastano a Pioli gli ingressi di Pulisic e Giroud. Match ricco di emozioni, alla fine la decide la perla di Bondo. In pieno recupero è festa grande per Palladino con il poker siglato da Colombo.

MONZA

Di Gregorio 6 (43′ Sorrentino 6)

Birindelli 6,5

Izzo 5,5

Pablo Marì 7

A. Carboni 6,5

Pessina 7,5

Gagliardini 6,5

Colpani 7,5 (80′ Pedro Pereira 6)

V. Carboni 6 (65′ Bondo 7,5)

Mota 8 (80′ Maldini 6,5)

Djuric 6,5 (65′ Colombo 7)

Allenatore: Palladino 8 – Il Milan era l’ultimo scalpo che gli mancava e riesce nell’impresa dopo una prestazione coraggiosa e spettacolare. Rischia grosso alla fine dopo la rimonta rossonera, prima dell’eurogol di Bondo che fa esplodere l’U-Power Stadium. Cambia modulo: Monza super offensivo, che fa malissimo al Milan con le intuizioni di Mota e Colpani. Scatto matto a Pioli, regalandosi un0altra notte magica.

TOP Monza: Mota 8 – Palladino lo pungola a dovere e il portoghese semina il panico partendo largo a sinistra. Si procura il rigore del vantaggio e qualche minuto piĂą tardi si mette in proprio, firmando l’eurogol del raddoppio. Decisivo.

FLOP Monza: Izzo 5,5 – Prestazione senza macchie per un’ora e scintille con Jovic. Dopo cala e si perde Giroud sul gol che riapre la partita. Ciabatta anche il pallone che Pulisic trasforma in oro per il momentaneo 2-2 del Milan. Bene ma non benissimo.

MILAN

Maignan 5

Florenzi 5,5 (83′ Musah SV)

Thiaw 4

Gabbia 5

Hernández 5

Bennacer 5,5 (54′ Giroud 7)

Adli 4,5 (46′ Reijnders 6)

Chukwueze 5,5 (46′ Pulisic 7,5)

Loftus-Cheek 4,5

Okafor 5 (46′ Leao 5)

Jovic 4

Allenatore Pioli 4,5 – Mandare in campo dal primo minuto Malick Thiaw dopo il lungo infortunio non è stata per nulla una buona idea, così come cambiare tutto l’attacco. In paritĂ numerica sarebbe stata sicuramente un’altra partita anche due gol sotto, ma Jovic rovina tutto

TOP Milan: Pulisic 7,5 – E’ l’uomo della svolta, entra benissimo in campo. Salta sempre l’uomo creando la superioritĂ numerica che serve quando sei con un uomo in meno. Una spizzata di testa per il gol di Girodu e poi una super rete di sinistro.

FLOP Milan: Thiaw 4 – Difficile immaginare un ritorno in campo dal primo minuto peggiore. Il tedesco provoca il rigore scalciando l’avversario e si fa infilare troppo facilmente da Colpani in occasione della seconda rete. Rientro da incubo.

Arbitro: Colombo 6,5

Il tabellino di Monza-Milan:

MONZA-MILAN 4-2

45′ rig. Pessina; 48′ Mota; 64′ Giroud (MI); 88′ Pulisic (MI); 91′ Bondo; 95′ Colombo

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini, Colpani (80′ Pedro Pereira), V. Carboni (65′ Bondo), Mota (80′ Maldini); Djuric (65′ Colombo). A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Bettella, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Zerbin. Colombo. Allenatore: Palladino

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi (83′ Musah), Thiaw, Gabbia, Theo Hernandez; Adli (46′ Reijnders), Bennacer (54′ Giroud); Chukwueze (46′ Pulisic), Loftus-Cheek, Okafor (46′ Leao); Jovic. A disposizione: Sportiello, Mirante, Jimenez, Simic, Bartesaghi, Kjaer, Terracciano. Allenatore: Pioli

Arbitro: Colombo (sez. Como)

VAR: Marini

Ammoniti: Djuric (MO), Pessina (MO), Palladino (dalla panchina, MO), Bondo (MO), Mota (MO), Gabbia (MI)

Espulsi: Jovic (MI)

Note: recupero 8′ e 5′; spettatori 14.319