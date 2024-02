Infortunio Danilo, UFFICIALE: l’esito degli esami e le partite che salterà

È arrivato l’esito degli esami per Danilo, infortunatosi nel corso di Verona-Juventus: noti i tempi di recupero

Sono arrivati gli esiti degli esami per Danilo, uscito malconcio da Verona-Juventus. Il brasiliano si è infortunato nella gara di ieri alla caviglia sinistra ed ha chiuso la partita in campo soltanto per mancanza di cambi per Allegri.

Oggi il calciatore si è sottoposto agli accertamenti di rito che hanno scongiurati gravi problemi. Come si legge nel comunicato diramato dalla società bianconera, “gli accertamenti radiologici eseguiti hanno escluso la presenza di lesioni capsulo legamentose e di fratture della caviglia sinistra”.

Già da oggi Danilo ha iniziato il programma riabilitativo che lo riporterà in campo tra 10-15 giorni. Questi i tempi di recupero per il trauma alla caviglia con le condizioni del difensore che saranno valutate giorno dopo giorno. Per lui certa l’assenza domenica pomeriggio contro il Frosinone, mentre c’è qualche speranza di poterlo avere a disposizione nella gara della settimana successiva (3 marzo) contro il Napoli.