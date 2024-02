DIRETTA Serie A, Lazio-Bologna: formazioni UFFICIALI LIVE in tempo reale

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra la Lazio di Sarri e il Bologna di Thiago Motta in tempo reale

La Lazio ospita il Bologna a Roma nel lunch match domenicale valido per la 25esima giornata del campionato di Serie A, sesto turno del girone di ritorno. Una sfida dal sapore europeo tra due formazioni reduci dalle fatiche del mercoledì che sarà diretta dall’arbitro internazionale Maresca della sezione di Napoli.

Da un lato i biancocelesti di Maurizio Sarri, che vengono dalla bella vittoria nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, vogliono dare seguito al successo della settimana scorsa sul Cagliari per riavvicinarsi al quarto posto. Pur privi degli squalificati Romagnoli e Vecino, i capitolini hanno bisogno dei tre punti per raggiungere quota 40 in classifica. Dall’altro lato i rossoblu di Thiago Motta, che a loro volta devono fare a meno di Freuler appiedato dal giudice sportivo, puntano ad allungare la striscia di tre partite vinte contro Sassuolo, Lecce e Fiorentina per continuare a cullare il sogno Champions. La partita sarà visibile in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su smartphone e tablet sulla app di Dazn. All’andata i felsinei si sono imposti con il punteggio di 1-0 grazie al gol siglato da Ferguson. Calciomercato.it vi offre il match dello stadio ‘Olimpico’ tra Lazio e Bologna live in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; El Azzouzi; Orsolini, Fabbian, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 63, Juventus 54*, Milan 52, Atalanta 45, Bologna 42, Roma 38, Lazio** e Fiorentina 37, Napoli e Torino 36, Monza e Genoa* 30, Lecce* 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo e Verona* 20, Cagliari 18, Salernitana* 13.

*una partita in più

**una partita in meno