Crisi infinita ed esonero: l’annuncio del presidente

Il numero uno del club ha chiarito la posizione del tecnico dopo la brutta sconfitta dell’ultima giornata

Dopo l’impegno in Champions League dello scorso mercoledì, in campionato prosegue la crisi senza fine del top club. Anche questo pomeriggio, infatti, la squadra non è riuscita a ritrovare i tre punti nonostante la rete iniziale che aveva sbloccato il match e dato una falsa speranza ai propri tifosi.

Reduce dal ko in trasferta contro la Lazio, il Bayern Monaco ha chiuso con la sconfitta per 3-2 contro il Bochum quest’oggi una settimana da incubo. Dopo aver perso lo scorso turno lo scontro diretto con il Bayer Leverkusen, adesso la formazione allenata da Thomas Tuchel si è allontanata parecchio dal primo posto dei rivali. Xabi Alonso ed i suoi ragazzi, che ieri hanno archiviato la pratica Heidenheim con un 1-2 ottenuto in trasferta, si trovano adesso in vetta con ben otto punti di vantaggio sui bavaresi.

Un’annata disastrosa sino a questo momento per il Bayern Monaco, che già lo scorso agosto non si era aperta nel migliore dei modi a causa della sconfitta in Supercoppa contro il Lipsia. A complicare le cose, poi, ci ha pensato la clamorosa eliminazione in Coppa di Germania ad opera del Saarbrücken, formazione che milita in terza serie tedesca. Ora, dopo aver perso decisamente terreno sul Bayern Leverkusen, la squadra di Tuchel rischia di uscire di scena già agli ottavi di finale di Champions.

Calciomercato, il presidente del Bayern Monaco sulla posizione di Tuchel

L’attuale crisi del Bayern Monaco fatica a ritrovare situazioni analoghe vissute dal club negli ultimi anni.

Un momento di grande difficoltà tecnica ma anche societaria, con il club chiamato a prendere una decisione sul futuro di Tuchel. L’allenatore tedesco non ha mai realmente convinto dal suo approdo sulla panchina bavarese e sembra avere i giorni contati dopo aver rotto anche con i senatori, come già raccontato da Calciomercato.it. Al momento, però, sembra sia stato scongiurato il rischio esonero con il presidente del Bayern, Jan-Christian Dreesen, che a fine partita si è espresso così sul tecnico: “Se Tuchel rimarrà la prossima settimana? Certamente. Non ci saranno novità intorno all’allenatore. Questo problema non è nei nostri pensieri al momento”.