Inter, Inzaghi ‘trema’: 150 milioni per Lautaro

Operazione clamorosa per il capitano nerazzurro, che farebbe seguito a un’altra che forse cambierà il corso del calcio mondiale

Non ci sono dubbi, il maggior punto di forza dell’Inter è la sua dirigenza. Da Marotta ad Ausilio, il grande lavoro sul calciomercato ha prodotto i grandi risultati degli ultimi anni e riempito il vuoto di una proprietà che da oltre tre anni è quasi come non ci fosse.

I nerazzurri sono andati avanti col cosiddetto player trading, autofinanziandosi le campagne acquisti. Così è stato e così sarà, a meno di un cambio di proprietà in questi mesi decisivi per Zhang (a maggio la rata da versare a Oaktree), anche nella prossima sessione estiva. Stavolta chi verrà ‘sacrificato’? In cima alla lista c’è Dumfries, per il quale si è interrotta la trattativa rinnovo, ma difficilmente l’olandese riuscirà a regalare un corposo tesoretto.

Attenzione quindi ad altri nomi, pure allo stesso Lautaro Martinez considerati gli eccezionali numeri di questa stagione e la crescita esponenziale che ha avuto nell’ultimo anno e mezzo. L’argentino, che sta benissimo a Milano e all’Inter della quale è leader tecnico oltre che capitano, potrebbe essere ceduto di fronte a un’offerta irrifiutabile e anche qualora, come probabile, prolungasse il contratto in scadenza nel 2026. Il classe ’97 di Bahia Bianca vanta ammiratori un po’ ovunque, dalla Spagna alla Premier fino alla Ligue 1.

Proprio in Francia si è spalancato un portone, quello del Paris Saint-Germain, con Mbappe che ha comunicato ad Al-Khelaifi l’intenzione di voler andar via a giugno non rinnovando l’accordo che scade al termine della stagione.

Il transalpino è diretto al Real Madrid e il suo addio obbligherà i parigini a prendere un nuovo attaccante. Per alcune fonti, Lautaro è sulla lista del Ds Campos, assieme ad altri due ‘italiani’: Rafa Leao e Victor Osimhen. Stimati pure Vlahovic della Juventus e Zirkzee del Bologna. L’affare migliore, però, sarebbe proprio rappresentato dal bomber interista.

Nel sondaggio del canale Telegram di Calciomercato.it, Lautaro ha sconfitto i sopracitati Leao, Osimhen, Vlahovic e Zirkzee.

Inter, Lautaro erede di Mbappe: “150 milioni”

“Quale sarebbe l’affare migliore” per sostituire Mbappe?, abbiamo chiesto ai nostri utenti. L’opzione più votata, col 38%, è stata quella “150 milioni per Lautaro”. Poco dietro, “130 milioni per Osimhen”. Terza “110 milioni per Leao; quarta ma scarsamente votata “70 milioni per Vlahovic”. Ancor meno, quinta ed ultimissima, “60 milioni per Zirkzee”.