UFFICIALE: firma prima di Monza-Milan

Il club ha annunciato la nuova firma a due giorni dal prossimo match in campionato

Firma ufficiale per uno dei numerosi talenti presenti nel campionato di Serie A. Dopo aver già messo a segno ben 12 presenze alla sua seconda stagione nella massima serie, il centrocampista ha ottenuto un importante riconoscimento da parte del club.

Warren Bondo ha infatti siglato un nuovo contratto ufficiale con il Monza, spostando la nuova scadenza al 30 giugno 2027. Il centrocampista classe 2003, prelevato dai brianzoli nell’estate 2022 dal Nancy e passato in prestito per sei mesi alla Reggina nella seconda parte della scorsa annata, ha prolungato di due anni l’accordo in scadenza nel 2025. A due giorni dal big match in programma domenica sera contro il Milan, Adriano Galliani blinda così uno dei talenti su cui la dirigenza crede parecchio.

Questa la nota ufficiale diffusa dal Monza sul proprio sito: “AC Monza comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive di Warren Bondo fino al 30 giugno 2027. Arrivato nell’estate 2022, il giovane centrocampista francese ha confermato in biancorosso tutto il suo talento, collezionando 16 presenze in Serie A. Un percorso di crescita costante, che continuerà con il Monza”.