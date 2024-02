Ranking UEFA e cinque italiane in Champions: la lista UFFICIALE

Italiane sempre più protagonista in Europa: e dal prossimo anno potrebbe esserci una importante novità

Il rendimento delle italiane nelle coppe europee si conferma positivo: importanti novità dopo le partite di Roma e Milan in Europa League.

Dopo la storica vittoria della Lazio ai danni del Bayern Monaco, anche Roma e Milan rispondo presente in Europa League: i giallorossi hanno strappato un punto prezioso sul campo del Feyeenord, il Milan ha battuto con un rotondo 3-0 il Rennes, ipotecando il passaggio agli ottavi di finale della competizione europea. Una bella notizia non solo per le società impegnate in coppa, ma per tutto il sistema del calcio italiano dopo aver piazzato tre squadre del Belpaese nelle altrettante finali di Champions, Europa e Conference League dello scorso anno, pur senza alzare un trofeo.

I risultati di Roma e Milan, dopo quello della Lazio, infatti, vanno ad incrementare il ranking Uefa dell’Italia che ora si trova al primo posto per la stagione 2023/2024. Dopo le partite di ieri sera, infatti, il ranking Uefa dell’Italia è arrivato a quota 14.714: l’Italia si piazza così davanti a Germania (13.928) e Inghilterra (13.875).

Ranking Uefa, l’Italia punta al quinto posto in Champions League

Il posizionamento nel ranking Uefa, al di là di un mero discorso di orgoglio nazionale, ha un valore importante dato che, ai primi due paesi in classifica, viene garantita la possibilità di avere una quinta squadra nella prossima edizione della Champions League che presenterà diverse novità nella struttura della competizione.

Allo stato attuale è confortante il vantaggio sul terzo posto occupato dall’Inghilterra, ma sarà fondamentale tenere alta la soglia dell’attenzione dato che il ranking Uefa viene aggiornato di turno in turno. Ma secondo quale sistema? A ogni vittoria in fase a gironi un paese guadagna 2 punti, uno per un pareggio. In caso di qualificazione agli ottavi di Champions League scatta un bonus di 4 punti, stesso bottino a chi vince il girone di Europa o Conference League.

Spettano 2 punti invece a chi si classifica al secondo posto nella fase a gironi di Europa o Conference League. Infine, viene assegnato un ulteriore punto per ogni turno raggiunto dagli ottavi di Champions ed Europa League e per ogni turno raggiunto dalle semifinali di Conference League.