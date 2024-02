Milan, Pioli: “Inutile parlare ancora di Champions, Loftus come Milinkovic”

Una prova travolgente quella del Milan che supera il Rennes ipotecando la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League

La doppietta di Loftus-Cheek e il gol di Rafael Leao permettono al Milan di ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League: grande soddisfazione per Stefano Pioli.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il triplice fischio di Milan-Rennes, Stefano Pioli ha commentato la prestazione offerta dalla sua squadra. Una prova maiuscola con una vittoria netta in una “partita che non era semplice” ha sottolineato il tecnico del Diavolo, sottolineando: “Il risultato è stato pieno, questo è vero, ma il Rennes è una grande squadra. Non è ancora finita, la prossima settimana dovremo scendere in campo con grande concentrazione”.

Impossibile non soffermarsi sulla prova di Loftus-Cheek, autore di una doppietta: “È un grande giocatore, ha avuto qualche problema fisico, ma ha una potenza fisica enorme”. La serata è stata confezionata anche dal terzo gol firmato Rafael Leao: “L’ho sempre visto sereno e felice, è sempre presente anche quando non segna. Non mi ha mai preoccupato”.

Milan-Rennes, le parole di Stefano Pioli a fine partita

“Credo sia inutile parlare ancora di Champions, dalla delusione dell’eliminazione ci siamo dati un obiettivo, vale a dire fare del nostro meglio” ha poi dichiarato Pioli, poi soffermatosi sul momento del Milan: “È un momento positivo, ma non ci si può mai rilassare nel calcio. In questo 2024 stiamo facendo bene, domenica ci attende una partita difficile e dobbiamo continuare così”.

Un altro passaggio su Loftus-Cheek: “L’ho trovato più offensivo e con più qualità. Lo vedevo come un giocatore box-to-box, ma non immaginavo avesse tutta questa qualità e fisicità. Mi ricorda Milinkovic-Savic, sono contento per lui, è davvero fantastico“. E infine nuovamente su Rafael Leao: “Cercherà sempre il divertimento e l’estetica perché è un giocatore così”. Pioli assicura che l’asso portoghese “sa bene in cosa deve migliorare, deve provare sempre l’uno contro uno”. Un miglioramento, quello di Leao, che deve portarlo “ad essere più attaccante, ad essere di più in area e quindi fare più gol”.