PAGELLE E TABELLINO MILAN-RENNES 3-0 | Loftus-Cheek cecchino, Leao sale in cattedra

Pagelle e tabellino di Milan-Rennes, match valevole per l’andata dei playoff di Europa League, in programma a San Siro

Il Milan fa sua l’andata dei playoff di Europa League contro il Rennes, vincendo in scioltezza a San Siro, con un netto tre a zero.

Dopo una traversa di Rafa Leao, il Milan la sblocca con Ruben Loftus-Cheek, di testa, su cross di Florenzi. Ad inizio ripresa arriva il raddoppio sempre con l’inglese, dopo un corner calciato da Theo Hernandez. Passano pochi minuti e il Diavolo trova il tris con Leao, che finalmente si sblocca. Spettacolare il triangolo con il francese.

Ecco i voti:

MILAN

Maignan 6,5

Florenzi 7 – Dal 76′ Terracciano 6

Kjaer 6,5 – Dal 62′ Thiaw 6

Gabbia 7

Hernández 7

Musah 6

Reijnders 6,5

Pulisic 6,5 – Dall’80’ Adli s.v.

TOP Loftus-Cheek 7,5 – E con la doppietta di stasera sono sette i gol in stagione. La doppia cifra per l’inglese è ormai vicina e davvero alla portata. Il giocatore ex Chelsea è ormai l’attaccante in piĂą di Stefano Pioli che gli chiede di stare lì, in area di rigore a fare la differenza con il suo fisico. I gol non a caso arrivano di testa. Stasera dopo un inizio un po’ balbettante si prende così la scena. Dal 76′  Bennacer 6

Leao 7,5 – Dal 62′ Okafor 6

FLOP Giroud 6 – Resta in campo novanta minuti. Un segnale chiaro che domenica contro il Monza toccherĂ a lui sedere in panchina. Stasera corre tanto, ma non ha occasioni da tramutare in gol. SarĂ per la prossima.

All. Pioli 7,5

RENNES

Mandanda 7

G. DouĂ© 5 – Dal 67′ Seidu 5,5

Omari 5

Theate 5

Truffert 5 – Dal 75′ Nagida 5,5

Bourigeaud 5,5

Santamaria 5,5

Matusiwa 5,5

D. Doué 6

Kalimuendo 5 Dal 67′ Guiri 5,5

Terrier 6

All. Stephan 5

TABELLINO

MILAN-RENNES 3-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjær, Gabbia, Hernández; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Nsiala, Terracciano, Thiaw; Adli, Bennacer, Victor; Jović, Okafor. All.: Pioli.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Santamaria, Matusiwa, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. A disp.: Gallon, Lembet; Belocian, Nagida, Seidu, Wooh; Blas, Cissé; Gouiri, Lambourde, Salah, Yildirim. All.: Stéphan.

Arbitro: Nikola Dabanović (MNE)

GOL: 32′ e 46′ Loftus-Cheek (M), 53′ Leao (M)

AMMONITI: 87′ Nagida (R)

ESPULSI: