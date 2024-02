PAGELLE E TABELLINO INTER-SALERNITANA 4-0: Lautaro indomabile, fantasma Dia

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Salernitana, anticipo del Meazza valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Nerazzurri sul velluto: Liverani travolto all’esordio

L’Inter è uno schiacciasassi e liquida senza colpo ferire la pratica Salernitana, sempre più mestamente ultima in classifica della Serie A.

L’Inter fa divertire San Siro e Inzaghi conquista la 20° vittoria su 24 in campionato, portando a +10 il vantaggio sulla Juventus a parità di partite giocate. Lautaro Martinez da record e applaudito a scena aperta dalla curva, a segno anche il ‘gemello’ Thuram e Dumfries (tornato titolare per l’occasione). Carlos Augusto sfreccia a sinistra, nella Salernitana (che perde Boateng per infortunio) si salva solo Ochoa. Da dimenticare l’esordio in panchina di Liverani.

INTER

Sommer 6

Pavard 7

De Vrij 7

Bastoni 7 (77′ Buchanan 6)

Dumfries 7

Barella 7

Calhanoglu 7,5

Mkhitaryan 7 (61′ Klaassen 6)

Carlos Augusto 7,5

Thuram 7 (61′ Sanchez 5,5)

Lautaro Martinez 8 (61′ Arnautovic 6,5)

Allenatore: Inzaghi 7,5 – Non sbaglia le scelte, ha ragione lui nel turnover ‘ragionato’ con Lautaro Martinez in campo dal primo minuto. Partita mai in discussione: i nerazzurri dominano e si divertono nella festa di San Siro. Juve spedita -10 in classifica, lo scudetto adesso può perderlo solo l’Inter.

TOP Inter: Lautaro Martinez 7,5 – Inzaghi non rinuncia mai al suo cannoniere principe. Realizza un gol di rara bellezza e supera Icardi nella classifica all time dei cannonieri nerazzurri. Il pubblico di San Siro ai suoi piedi: serve blindarlo al più presto. ‘Toro’ indomabile.

FLOP Inter: Sanchez 6 – Anche stasera non riesce a lasciare il segno e c’erano tutte le condizioni per farlo. Rimane a secco in campionato e ultimo nelle gerarchie offensive di Inzaghi.

SALERNITANA

Ochoa 6

Pasalidis 4,5

Boateng 4,5 (24′ Maggiore 5)

Pellegrino 4

Sambia 4,5

Coulibaly 4,5 (65′ Legowski 5)

Basic 4,5

Zanoli 4,5 (83′ Kastanos SV)

Tchaouna 4,5 (83′ Simy SV)

Candreva 4,5

Dia 4,5 (65′ Weissmann 5)

Allenatore: Liverani 4,5 – Salernitana mai in partita e annichilita dall’Inter già prima dell’intervallo. Abissale la differenza tra le due squadre in campo, servirà un miracolo per risalire la china e salvarsi. Esordio da dimenticare in panchina: buona fortuna.

TOP Salernitana: Ochoa 6 – Commette la ‘papera’ sul terzo gol di Dumfries, però compie tre interventi prodigiosi a inizio partita. Evita un passivo ancora più pesante ai campani.

FLOP Salernitana: Pellegrino 4 – Non si salva praticamente nessuno tra gli ospiti, il difensore di proprietà del Milan fin dai primi minuti non regge l’urto contro gli scatenati Lautaro e Thuram. Travolto.

Arbitro Piccinini 6,5

Il tabellino di Inter-Salernitana: Carlos Augusto sfreccia, Sanchez ancora a secco

INTER-SALERNITANA 4-0

17′ Thuram; 19′ Lautaro Martinez; 39′ Dumfries; 90′ Arnautovic

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni (77′ Buchanan); Dumfries, Barella, Calhanoglu (66′ Asllani), Mkhitaryan (61′ Klaassen), Carlos Augusto; Thuram (61′ Sanchez), Lautaro Martinez (61′ Arnautovic). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Darmian, Stankovic, Dimarco, Frattesi. Allenatore: Inzaghi

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Pasalidis Boateng (24′ Maggiore), Pellegrino; Sambia, Coulibaly (65′ Legowski), Basic, Zanoli (83′ Kastanos); Tchaouna (83′ Simy), Candreva; Dia (65′ Weissman). A disposizione: Costil, Allocca, Manolas, Martegani, Gomis, Vignato. Allenatore: Liverani

Arbitro: Piccinini (sez. Forlì)

VAR: Serra

Ammoniti: Tchaouna (S)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 0′; spettatori 72.609