Lautaro sfida la ‘sua’ Salernitana per tornare a segnare e occhio al futuro

Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter di Simone Inzaghi e capitano dei nerazzurri, sfida la Salernitana per tornare al gol. Nel frattempo il PSG inizia a seguire le sue tracce in vista della prossima estate di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi, questa sera a San Siro, sfida la Salernitana per allungare addirittura a più dieci sulla Juventus di Massimiliano Allegri.

Tre punti che potrebbero avere del clamoroso dal punto di vista della classifica dove la Beneamata, con una vittoria, farebbe davvero il vuoto nei confronti della Vecchia Signora, ma anche verso il Milan di Stefano Pioli che, in questo 2024, è una delle squadre più in forma del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri si trovano di fronte la Salernitana che ha da qualche giorno esonerato Filippo Inzaghi per Fabio Liverani, che torna su una panchina proprio nel big match di San Siro contro la capolista allenata da Simone Inzaghi. Il tecnico della Beneamata non dovrebbe rinunciare, per questa sfida e nonostante l’imminente impegno in Champions League con l’Atletico Madrid, ai suoi titolarissimi in attacco fra i quali c’è ovviamente Lautaro Martinez, capitano della squadra e mattatore nelle gare contro la Salernitana da quando il club campano è approdato in Serie A.

Inter, Lautaro contro la Salernitana con un occhio all’estate

Lautaro Martinez, in carriera, ha realizzato la bellezza di 9 gol in cinque gare contro la Salernitana. Nella prima stagione dei campani in Serie A, il bomber argentino ha messo a segno una tripletta a San Siro nel 5-0 della sua Inter, mentre lo scorso anno, sempre al Meazza, il Toro ha segnato un gol nel 2-0 di metà ottobre. Quest’anno, all’andata all’Arechi, Lautaro Martinez partito dalla panchina ha segnato addirittura un poker pesantissimo ed è pronto a ripetersi al Meazza stasera.

Sullo sfondo c’è il futuro con un rinnovo che, almeno per il momento, ha subito un rallentamento e il recente interesse del PSG di Luis Enrique. Il club francese è pronto a salutare Mbappe e starebbe seguendo proprio Lautaro per l’eredità della stella francese destinata ad indossare la casacca del Real Madrid.