Inter-Salernitana, notte da dimenticare: Boateng subito KO

L’Inter vola sul doppio vantaggio, Salernitana in grande difficoltà e che perde subito per infortunio Jerome Boateng

Notte da dimenticare per Jerome Boateng alla prima gara a San Siro con la maglia della Salernitana nell’anticipo di campionato in casa dell’Inter.

L’esperto difensore tedesco è stato costretto a lasciare il campo già dopo 23 minuti della sfida di San Siro a causa di un problema muscolare. L’ex Bayern Monaco e nazionale teutonico non era già al meglio della condizione ed era stato schierato un po’ a sorpresa tra i titolari dal nuovo allenatore Liverani, che lo ha preferito all’altro neo-arrivato Manolas al centro della difesa dei campani. Boateng (in campo in precedenza contro Torino ed Empoli) è parso subito in difficoltà nel fronteggiare il duo Thuram-Lautaro Martinez, con l’Inter già in vantaggio due due reti dopo 19 minuti.

Il tedesco classe ’88 dopo un allungo si è accasciato a terra, richiamando l’attenzione dei compagni e dello staff medico della Salermnitana. Per lui niente da fare e sostituzione obbligata, con il suo posto preso da Maggiore.