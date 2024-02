HIGHLIGHTS | L’Inter cala il poker: Inzaghi è sempre più in fuga

Tutto facile per l’Inter che conquista i tre punti contro la Salernitana, dopo un primo tempo da urlo. Ecco cosa è successo a San Siro

L’Inter di Simone Inzaghi vince in scioltezza, battendo con un netto 4 a 0 la Salernitana di Fabio Liverani. I nerazzurri ci mettono davvero poco a chiudere la partita, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A.

Ochoa nei primi minuti è un vero muro, parando tutto quello che c’è da parare, ma al 18esimo non può nulla sul tiro ravvicinato di Thuram, servito alla perfezione da Carlos Augusto. L’ex Monza si ripete, fornendo, pochi secondi dopo, l’assist a Lautaro Martinez, per il raddoppio, stavolta direttamente da rimessa laterale. A cinque minuti dalla fine del primo tempo ci ha poi pensato ancora l’attaccante francese a mettere il sigillo. Nella ripresa Sommer e compagni sono in totale controllo e proprio allo scadere arriva il quarto gol con Arnautovic.

Inter-Salernitana, Inzaghi allunga in classifica

L’Inter, dunque, conquista la vittoria e allunga ancor di più in campionato. Ora i punti di vantaggio sulla Juventus, seconda, sono ben dieci. Inzaghi può dunque pensare alla Champions League e al match di martedì contro l’Atletico Madrid di Simeone con grande serenità.

Esordio amarissimo, invece, per Fabio Liverani, che deve fare i conti con una classifica che rischia di farsi sempre più brutta. Stasera i punti di svantaggio dal quarto posto, sono sette.

Inter-Salenitana 4-0: 18’ e 40’ Thuram, 19’ Lautaro Martinez, 90′ Arnautovic

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 63, Juventus 53, Milan 52, Atalanta* 42, Bologna 42, Roma 38, Lazio* e Fiorentina 37, Torino 36; Napoli* 35, Genoa 29, Monza 30, Lecce** 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo* 20, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana** 13.

*una partita in meno

**una partita in più