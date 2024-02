Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 15 febbraio

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, giovedì 15 febbraio 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, giovedì 15 febbraio 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Fanta Lazio”. Champions, impresa col Bayern. 700 di questi Giroud. Inzaghi firma stellata. Orsolini non si ferma: il Bologna è quarto. Sinner formato Slam. Allegri scuote la Juve: guai a mollare adesso.

Così apre il Corriere dello Sport: “Lazio, ooh sì!”. Ciro stende il Bayern: una notte strepitosa. Carica De Rossi: “Roma alla Mou”. Pioli: “Milan obiettivo finale”. Bologna da Champions. Napoli torna Osi: il piano di Mazzarri.

Questa l’apertura di Tuttosport: “Juve scatta Zaccagni”. Nuove ali per volare: nella Lazio si segue non solo Felipe Anderson. Altro che Bayern: è grande Lazio! Milan, occhio al Rennes. Roma, trappola Feyenoord. De Zerbi per il dopo Xavi? Gli agenti dal Barcellona. Vagnati: “Buongiorno un po’ più incedibile degli altri”. Sinner, arancia meccanica.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 15 febbraio 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, giovedì 15 febbraio 2024.

Mbappe trascina il PSG in Champions contro la Real Sociedad: “Le dèbloqueur”, titola L’Equipe. In casa Real Madrid il protagonista è invece Lunin: “Intocable”, apre in prima pagina il quotidiano AS.