Europa League, match nel caos: fumogeni in campo, partita sospesa

Match a dir poco movimentato in Europa League, con la sospensione decretata dall’arbitro per i troppi fumogeni

Serata intensa di Europa League, con il programma del match dei playoff per accedere al tabellone degli ottavi. In campo la Roma in questi minuti con il Feyenoord, stasera toccherà al Milan che sarà di scena in casa con il Rennes. Gare non banali su tutti i campi e con un livello di tensione piuttosto elevato.

Momenti concitati in particolare ad Amburgo, dove si disputa Shakhtar Donetsk-Marsiglia. Dopo pochi minuti nel primo tempo, l’arbitro belga Lambrechts ha dovuto decretare la sospensione momentanea della gara per le intemperanze dei tifosi francesi sugli spalti. I supporters dell’OM hanno lanciato in campo diversi fumogeni, rendendo proibitiva la visibilità e non solo. Dopo qualche minuto di stop, la partita è poi regolarmente ripresa.