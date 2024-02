DIRETTA Europa League, Feyenoord-Roma | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Per l’andata dei playoff dell’Europa League, si affrontano il Feyenoord e la Roma di Daniele De Rossi

Dopo la due giorni dedicata alla Champions League, con la vittoria della Lazio sul Bayern Monaco, partono i playoff dell’Europa League con la Roma impegnata in casa del Feyenoord.

I padroni di casa, guidati in panchina da Arne Slot, sono reduci dalla vittoria, la seconda consecutiva, ottenuta contro lo Sparta Rotterdam nel derby cittadino. In Eredivisie, sono secondi in classifica a ben dieci punti di distanza dalla capolista PSV Eindhoven. Di contro, i giallorossi dell’allenatore Daniele De Rossi, all’esordio europeo sulla panchina capitolina, arrivano a questo importantissimo appuntamento dopo la sconfitta interna patita contro l’Inter capolista di Simone Inzaghi. Il quarto posto in classifica, l’ultimo utile per la prossima edizione della Champions League, attualmente è occupato dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini (con una partita da recuperare) e il Bologna di Thiago Motta ed è distante quattro punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘De Kuip’ di Rotterdam.

FORMAZIONI UFFICIALI FEYENOORD-ROMA

FEYENOORD (4-3-3): Wellenreuther; Nieuwkoop, Beelen, Hancko, Hartman; Stengs, Zerrouki, Wieffer; Minteh, Ueda, Paixao. All. Slot

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Zalewski; Lukaku. All. De Rossi

ARBITRO: Radu Petrescu (Romania)