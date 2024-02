Trigoria, la Roma ritrova Cristante. E c’è anche Smalling | VIDEO CM.IT

Vigilia di prima sfida europea per Daniele De Rossi, che domani sera affronterà il Feyenoord nell’andata del playoff di Europa League

Sarà un esame importante per il tecnico giallorosso, che dovrà gestire l’impegno infrasettimanale provando a ruotare i calciatori in base alle condizioni e alla sfida di domenica a Frosinone. Tra i calciatori in dubbio c’era sicuramente Bryan Cristante, alle prese con il mal di schiena che lo ha costretto a uscire contro l’Inter. Il numero 4 giallorosso ha partecipato all’allenamento di rifinitura ed è quindi da considerarsi a disposizione.

Con buona probabilità, il mediano azzurro potrebbe riposare lasciando spazio a Bove. Molto dipenderà se Cristante sentirà dolore o meno. Per la prima volta dopo diversi mesi torna ad allenarsi in una vigilia europea Chris Smalling, in gruppo da qualche giorno. Presenti anche Renato Sanches e Spinazzola, con quest’ultimo che ad ora è in pole sulla fascia sinistra. In campo oggi anche Huijsen e Kristensen, entrambi fuori dalla lista Uefa. In difesa tornerà Llorente, recuperato dopo qualche acciacco, in coppia con Mancini con Karsdorp a destra, tutti davanti a Svilar.

A centrocampo, come detto, giocherà Bove al posto di Cristante o Paredes con Pellegrini a chiudere i tre. In avanti verso la conferma Lukaku ed El Shaarawy con Dybala che non è certo del posto, va gestito. Le quotazioni di Azmoun sono in ascesa, anche Baldanzi scalpita e De Rossi ruoterà sicuramente qualche uomo. Out Ndicka, che ha vinto domenica la Coppa d’Africa e non si è ancora rivisto a Trigoria, e ovviamente Abraham che ne avrà almeno per un altro mese.