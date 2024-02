Lega Serie A, riforma e nuovo format: è UFFICIALE

Assemblea di Lega Serie A cruciale per la riforma e il format del campionato, arriva la decisione ufficiale

Lunedì piuttosto importante per il calcio italiano, con una Assemblea di Lega Serie A in cui si è parlato, nuovamente, della riforma del calcio italiano. Alla fine, giungendo all’approvazione di un documento che può mettere le basi per i successivi cambiamenti.

Il documento in questione è una comunicazione di indirizzo che contiene le proposte di riforma del sistema. Non andando però a toccare alcuni capisaldi. E’ stata ribadita la necessità di conservare, nello statuto federale, il diritto di intesa, vale a dire quello di bloccare, da parte della Lega, eventuali decisioni del Consiglio Federale anche maturate con il 75% dei consensi. E’ stato inoltre confermato l’attuale format del campionato di massima serie: si resta a 20 squadre, niente ‘retrocessione’ a 18.