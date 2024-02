Lega Serie A, Giulini smentisce la richiesta di dimissioni di Marotta | VIDEO CM.IT

Al termine dell’Assemblea di Lega Serie A, parla il presidente del Cagliari Giulini, smentendo la richiesta di dimissioni di Marotta

Si è conclusa l’Assemblea di Lega Serie A a Milano, con l’approvazione del documento di indirizzo per le riforme del calcio italiano. All’uscita degli uffici di via Rosellini, Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è stato intercettato dagli inviati presenti, tra cui quello di Calciomercato.it, rilasciando dichiarazioni su quanto avvenuto in giornata nel corso dell’incontro.

“Il diritto di intesa, come vi avrà già detto Galliani, è il nodo centrale, la Lega Serie A deve potersi determinare da sola – ha spiegato – Il problema non è il numero di squadre in campionato, il modello attuale è poco sostenibile: una riforma senza il diritto di intesa sarebbe fine a se stessa e non risolverebbe i problemi”. Sull’eventuale richiesta di dimissioni di Marotta dal Consiglio Federale, Giulini ha aggiunto: “Non ne sono assolutamente al corrente, una tale proposta non è stata avanzata. Lui e Galliani sono tra i dirigenti del calcio italiano più importanti degli ultimi decenni. Ma la proposta avanzata di ridurre il format delle squadre da 20 a 18 in Serie A, che hanno portato avanti anche altre due squadre, senza andare a toccare quelli che sono i reali problemi del sistema non mi trova d’accordo”.