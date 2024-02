Juve-Udinese, Cioffi al settimo cielo: “Abbiamo dato tutto, Giannetti è un leader”

Cioffi estremamente soddisfatto al termine di Juventus Udinese, partita che ha visto i friulani compiere una vera e propria impresa

Impresa dell’Udinese in casa della Juventus: i friulani si sono imposti uno a zero, nel posticipo della ventiquattresima giornata, grazie al gol di Giannetti. Tre punti importantissimi per quanto riguarda la zona salvezza di una squadra capace, in stagione, di vincere sia a San Siro sia allo Stadium. Diversamente da altre situazioni, dove erano stati subiti quattordici gol negli ultimi quindici minuti, l’Udinese è riuscita ad essere perfetta nelle due fasi e tremendamente cinica nell’area di rigore avversaria.

Al termine della partita è intervenuto Gabriele Cioffi per commentare la straordinaria vittoria dei suoi ragazzi: “Abbiamo passato momenti difficili ma abbiamo dato tutto” le parole del tecnico che ha fatto ovviamente riferimento a quelle situazioni in cui i bianconeri davano la sensazione di poter trovare l’accelerata decisiva per trovare il gol del pareggio.

Cioffi ha poi parlato dell’autore del gol vittoria, Giannetti: “E’ un leader silente che parla poco e picchia tanto. Ci ha dato tanto a livello di calma e serenità, caratteristiche mancate nella prima parte di stagione”. La prestazione del difensore è stata importante riuscendo a non soffrire troppo un centravanti come Milik. Il successo dell’Udinese è ancora più importante considerando, come sottolineato da Cioffi: “Oggi mancavano giocatori importanti come Pereyra e Deulofeu”.