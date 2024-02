HIGHGLIGHTS | Un altro Lautaro gela lo Stadium e regala un pezzo di Scudetto all’Inter: Juve-Udinese 0-1

La Juventus perde in casa contro l’Udinese: sfida decisa da Lautaro Giannetti. Sconfitta che allontana i bianconeri dallo scudetto

Il posticipo della ventiquattresima giornata metteva in palio punti importanti: allo Stadium si giocava Juventus Udinese, partita fondamentale per entrambe le squadre. I bianconeri avevano assolutamente bisogno dei tre punti per non perdere ulteriore contatto dall’Inter capolista considerando il successo dei nerazzurri in casa della Roma.

Situazione completamente diversa per i friulani alla ricerca di un risultato positivo in ottica salvezza dopo due pareggi e tre sconfitte nelle ultime cinque partite e la necessità di rispondere al successo dell’Empoli in casa della Salernitana. Non è stata una partita bellissima da un punto di vista tecnico considerando l’importanza della posta in palio.

La Juventus, priva di elementi importanti come Danilo e Vlahovic, ha provato a fare la partita senza però riuscire ad imporre il proprio gioco: i bianconeri, proprio come contro l’Empoli, hanno sofferto l’organizzazione degli ospiti bravi a sfruttare una palla inattiva. E’ stato Giannetti, che di nome fa Lautaro, a punire i padroni di casa: rete che ha gelato lo Stadium.

I ragazzi di Allegri hanno sì reagito ma non con quella veemenza che ci si poteva aspettare visto l’importanza della partita: le più grandi occasioni sono capitate a Milik ma il centravanti è stato impreciso sia di piede sia di testa. L’attaccante aveva trovato la rete del pareggio verso l’ora di gioco ma l’esultanza è stata stoppata dal fischio dell’arbitro: il calcio d’angolo ha visto il pallone uscire dal campo.

La partita andava vinta a tutti i costi e invece la Juventus ha subito la seconda sconfitta consecutiva dopo quella di San Siro: considerando anche il pareggio con l’Empoli, i bianconeri hanno raccolto un solo punto nelle ultime tre partite. La Juve non perdeva in casa da maggio scorso contro il Milan e questo passo falso rischia di mettere la parola fine ai sogni scudetto: sono infatti sette i punti di distacco dal primo posto, potenzialmente dieci in casa di successo dei nerazzurri nel match da recuperare.

Udinese, impresa allo Stadium: vittoria ossigenante

Prima di questa sera, i gol presi negli ultimi quindici minuti erano stati quattordici. Oggi l’Udinese è riuscita ad essere perfetta ottenendo tre punti pesantissimi in zona salvezza. Una vera e propria impresa (dopo quella di San Siro contro il Milan) considerando come la Juventus non aveva mai perso, in questa stagione, davanti al proprio pubblico. Il match è stato deciso da Giannetti nel corso del primo tempo.

Ad una settimana dallo scontro diretto con il Cagliari, l’Udinese si prende una vittoria vitale non solo per la classifica ma anche a livello morale. Giocando così, con questo spirito e questa determinazione, la salvezza non è impossibile da raggiungere

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 60, Juventus 53, Milan 52, Atalanta* 42, Bologna* 39, Roma 38, Lazio* e Fiorentina* 37, Napoli* 35, Torino* 33, Genoa 29, Monza 30, Lecce 24, Frosinone 23, Udinese 22, Empoli 21, Sassuolo* 20, Verona 19, Cagliari 18, Salernitana 13.

*una partita in meno