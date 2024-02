Juve, annullato il pareggio di Milik: la spiegazione

La Juventus, sotto contro l’Udinese, aveva trovato il gol del pareggio con Milik. Rete però annullata. Ecco la spiegazione

Al sessantesimo del secondo tempo, la Juventus aveva pareggiato grazie al colpo di testa di Milk: la rete, che aveva accesso lo Stadium, è stata però annullata. La battuta del calcio d’angolo, infatti, ha visto il pallone uscire dal terreno di gioco nel corso della traiettoria. Bianconeri ancora in svantaggio contro l’Udinese per via del gol di Giannetti nel corso del primo tempo. I ragazzi di Allegri hanno bisogno di reagire per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista.