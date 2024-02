Juve, nuovo gigante per Allegri: ecco Cerri contro l’Udinese

La Juventus chiude la 24esima giornata di Serie A, in casa contro l’Udinese. All’Allianz Stadium alle 20:45 i bianconeri di Torino affronteranno quelli friulani. Dopo le vittorie di Inter e Milan, la ‘Signora’ è chiamata a rispondere alle big

Nel reparto offensivo la Juventus deve i fare i conti con l’assenza di Valhovic, fermatosi per via di un sovraccarico all’adduttore. E di Kean che, questioni di mercato a messe da parte, sta recuperando dall’infortunio alla tibia.

La profondità della rosa, si sa, è una caratteristica che nel lungo periodo può fare la differenza. Quest’anno, complice anche la mancata partecipazione alle coppe europee, la Juventus di mister Massimiliano Allegri è composta dal giusto numero di giocatori per affrontare le sole due competizioni nazionali.

Nel reparto offensivo, complici gli acciacchi di Federico Chiesa, lo stop di Moise Kean e i fastidi di Dusan Vlahovic, il mister livornese non può stare mai tranquillo. E anche lo stesso Arkadiusz Milik, protagonista di stasera, non dà il massimo delle garanzie dal punto di vista fisico. E menomale che è esploso Kenan Yildiz, penseranno i tifosi. In ogni caso, la coperta resta corta alla voce ‘centravanti’: ci sarebbe solamente il polacco Milik nel ruolo di ‘puntero’. Ecco dunque l’idea, non troppo fantasiosa, di guardare ancora in Next Gen, per allungare la panchina e magari scovare nuove risorse utili: l’ultimo nome è quello di Leonardo Cerri.

Juventus, Allegri convoca Cerri come alternativa a Milik: chi è l’attaccante 2003

La Juventus ha la seconda squadra e questo progetto sta portando i suoi frutti. Inutile elencare i soliti nomi, ma i ragazzi che si stanno affermando con la maglia bianconera o comunque tra Serie A, B e C sono numerosi. Un progetto funzionante, dal punto di vista tecnico e economico.

In seconda squadra gioca Leonardo Cerri, alla prima chiamata ufficiale con la Juventus ‘dei grandi’. Classe 2003, nato a Roma, Cerri è alto 198 centimetri. E’ arrivato a Torino nel 2020, prelevato dalle giovanili di Pescara. Per lui percorso di crescita tra le ‘Under’ bianconere: U17, U19 (Primavera) e quindi l’approdo in Next Gen, dall’estate del 2022. Nel corso di questa stagione, Leonardo Cerri è sceso in campo 21 volte con la maglia della formazione di mister Massimo Brambilla (20 in campionato e una in coppa Italia), collezionando 5 gol e un assist. Con una media di quasi un gol ogni due partite, un bottino discreto. Nel dicembre 2022 l’attaccante romano ha già esordito, in amichevole, con la Prima squadra a Londra contro l’Arsenal giocando 12′. Questa sera però è tutt’altra storia: prima chiamata ufficiale, con ambizioni di esordio.

Punta centrale con buona tecnica, calcia con naturalezza con entrambi i piedi. E’ abile nel gioco aereo e a discapito della sua mole si impegna bene anche negli spazi, grazie a una ottima progressione. Lavora da terminale offensivo ma sa anche legare il gioco e mettersi nelle vesti di uomo assist quando necessario. A onor del vero, l’unico cambio ‘ruolo su ruolo’ con Milik è proprio Cerri, nuovo gigante cresciuto nel settore giovanile, che vuole toccare il cielo nella notte di Torino.