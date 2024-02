Futuro Allegri, Giuntoli svela tutto: l’annuncio arriva improvviso

Il Football Director della Juventus Cristiano Giuntoli svela la scelta della società sul futuro di Massimiliano Allegri

Resta o va via? Rinnova o continuerà ad allenare in scadenza? Sono gli interrogativi che circondano il futuro di Massimiliano Allegri, allenatore della b in questo momento impegnata nel monday night della 24esima giornata di Serie A contro l’Udinese.

A parlare del futuro del tecnico toscano è Cristiano Giuntoli, Football Director bianconero, che a ‘Sky’ prima del fischio d’inizio del match non nasconde quali sono – almeno al momento – le intenzioni della società piemontese: “Siamo felicissimi di lavorare con lui, ha dimostrato in passato e ancora oggi di essere un grandissimo”.

Il dirigente ha quindi aggiunto: “Ha un anno e mezzo di contratto, vogliamo proseguire con lui: a fine stagione abbiamo tempo di sederci e programmare”. Incontro, quindi, in programma al termine del campionato quando Allegri e la società si riuniranno per prendere la decisione definitiva e gettare le basi per il futuro. Stando a quanto dichiarato da Giuntoli, ancora con Allegri.