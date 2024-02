Dal solito Haller alle scoperte Bayo e Sinayoko: come cambia il mercato dopo la Coppa d’Africa

La Coppa d’Africa si è conclusa e la vittoria della Costa d’Avorio non è stato l’unico aspetto da evidenziare: ecco i giocatori che più si sono messi in mostra in vista del mercato

Si è ufficialmente conclusa anche la 34a edizione della Coppa d’Africa, che si è ufficialmente archiviata nella serata di ieri (ora italiana) con la terza vittoria nel torneo della Costa d’Avorio. I padroni di casa della competizione, per quest’anno, sono riusciti nell’impresa di battere la favorita Nigeria, nonostante una falsa partenza nella competizione.

Gli ivoriani, infatti, erano arrivati terzi nel proprio girone e sono riusciti a passare il turno per il cosiddetto rotto della cuffia, essendo stati ripescati come l’ultima delle migliori terze dietro a Guinea, Namibia e Mauritania. Agli ottavi hanno superato il Senegal solo ai rigori, mentre il percorso dai quarti è stato più in discesa con i successi su Mali e Congo.

Diversi sono stati i calciatori che si sono messi in mostra, ma in questo articolo di certo non troverete tra i consigli d’acquisto per il prossimo calciomercato i nomi più blasonati come quelli di Osimhen, Hakimi, Salah, Kudus, Onana o Tapsoba. Questi sono i 6 calciatori più costosi che hanno partecipato alla competizione, ma noi abbiamo scelto, invece, quelli meno noti ai più.

Coppa d’Africa: brilla Nsue, sorprende Camara e la decide Haller

L’unica eccezione tra i nomi che vi proporremo all’interno di questo pezzo è quello di Sebastien Haller. Non potevamo che scegliere di partire da lui, l’attaccante del Borussia Dortmund che ha deciso la finale con il gol del 2-1 e ha regalato la vittoria alla sua Costa d’Avorio che sa di libertà dopo lo scudetto perso lo scorso anno all’ultima giornata, ma soprattutto la gravissima malattia che lo aveva colpito diversi mesi fa e che oggi ha superato.

Il 29enne difficilmente sarà un uomo mercato nella prossima sessione estiva della campagna acquisti, a differenza di Mostafa Mohamed, attaccante egiziano da 4 gol in 4 partite. Attualmente al Nantes, il 26enne ha un valore di circa 10 milioni di euro e un contratto che lo lega al club francese fino al 2027. In campionato ha già segnato 7 gol in 17 presenze e punta ad essere un profilo interessante in fase di acquisti dopo l’ottima Coppa d’Africa disputata.

Altra punta, che milita sempre in Ligue 1 è Mohamed Bayo, autore di 3 reti con il suo Senegal nella competizione. A soli 25 anni e con un valore di mercato poco superiore ai 5 milioni, potrebbe attirare club più blasonati, dopo che farà il suo ritorno al Lille per la fine del prestito. Da tenere assolutamente d’occhio anche Lassine Sinayoko, ala destra classe 1999 autore di 3 gol in coppa e 5 reti in Ligue 2. Per la prossima estate potremmo aspettarci anche il salto di qualità.

Tra i prospetti futuribili più interessanti abbiamo sicuramente Lamine Camara, classe 2004 del Metz. Centrale di centrocampo, adattabile anche a mediano, ha sorpreso tutti segnando 2 gol in 3 partite con il Senegal e attirando già l’attenzione degli addetti ai lavori per la sua giovanissima età. Il suo contratto è in scadenza nel 2026.

Già molto più affermati alcuni dei protagonisti con la Costa d’Avorio vincitrice: oltre al già citato Haller, spiccano i nomi di Sangaré (ora al Nottingham Forrest con un valore di oltre 30 milioni), Adingra (22enne del Brighton), Diomande (20enne dello Sporting Lisbona che vale più di 40 milioni), Kossounou (ora al Bayer Leverkusen primo in Germania), l’ex Torino Singo e il 19enne Karim Konaté attaccante del Salisburgo. Infine menzione d’onore al capocannoniere della Coppa d’Africa 2023-24 Emilio Nsue, che milita in Spagna nella Primera Federacion e che ha chiuso il torneo con 5 gol.