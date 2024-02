Dal rallentamento sul rinnovo ai due big match senza gol: che cosa sta succedendo a Lautaro Martinez

Il capitano dell’Inter Lautaro Martinez, dopo un inizio sprint nel mese di gennaio, sembra essersi un po’ fermato nei primi due big match dove non è riuscito a segnare contro Juventus e Roma: andiamo a vedere la sua situazione

E’ l’uomo simbolo dell’Inter di Simone Inzaghi nonché, al momento, capocannoniere del campionato italiano di Serie A. A Firenze, contro la Fiorentina, il suo colpo di testa è stato decisivo per strappare tre punti in trasferta pesantissimi, così come in Arabia Saudita il gol allo scadere è valso la Supercoppa Italiana contro il Napoli di Walter Mazzarri.

Reti pesante decisive per la stagione dell’Inter di Simone Inzaghi che, successivamente, ha avuto due partite molto importanti, forse fondamentali per le sorti scudetto: lo scontro diretto con la Juventus e la trasferta all’Olimpico con la Roma di Daniele De Rossi. Due vittorie per la Beneamata, pesantissime, sulle quali non c’è stato però il timbro di Lautaro Martinez e, parallelamente, nelle ultime settimane si sta parlando con molta più insistenza della situazione rinnovo di contratto che sembra in una fase di rallentamento, anche se non desta preoccupazioni in quel di Viale della Liberazione.

Che succede a Lautaro: le reazioni social

Due partite senza gol per Lautaro Martinez. Per molti non farebbe notizia, ma per il capocannoniere al momento del campionato italiano di Serie A sembrano un’eternità, a maggior ragione in due partite pesantissime come quelle contro la Juventus di Massimiliano Allegri e la Roma. Alcuni tifosi su X hanno anche twittato in merito sollevando un pizzico di apprensione per la situazione che sta vivendo il capitano dell’Inter.

Uno per esempio ha commentato: “Lautaro male. Come contro la juve. Spero sia solo una delle sue pause di riflessione e non la distrazione per il nuovo contratto“. Ma anche: “Ora Lautaro per il rinnovo inizia a scomparire? Eh no eh“. Insomma qualche dubbio sta venendo ai tifosi dell’Inter che, già da venerdì contro la Salernitana, potranno vedere se la momentanea astinenza di Lautaro Martinez possa essere soltanto un qualcosa di passeggero e facilmente risolvibile.

Problemi di contratto sicuro con Dumfries

Il prossimo sarà Lautaro — Davide (@Sbrasbre) February 10, 2024

Lautaro male. Come contro la juve.

Spero sia solo una delle sue pause di riflessione e non la distrazione per il nuovo contratto. — Alex McBellott (@AMcbellott) February 10, 2024

Le cifre richieste da #Maignan per il rinnovo sono uscite. Quelle di #Lautaro no. Why? — Il Milanista Ipercritico ❤️🖤❤️ (@MilanCritic) February 9, 2024