“Contattato dal Napoli”: l’allenatore conferma, De Laurentiis l’ha cercato

De Laurentiis ha contattato un nuovo allenatore, ma la trattativa non è andata a buon fine: ecco che cos’è successo.

Lontano dalla vetta, il Napoli sta attraversando un momentaccio. E la sconfitta contro il Milan ne dà ampia dimostrazione. Mazzarri è entrato in un vortice, in un tunnel la cui luce sembra sparita. Ha raccolto il club azzurro al quarto posto, l’ha trascinato al nono.

Ora in casa Napoli si valuta anche il futuro del mister. Anzi il presente. La gestione Mazzarri sta deludendo tutti, piazza e società compresa, che secondo quanto raccolto, sta riflettendo sul possibile esonero e cambio tecnico.

De Laurentiis di recente ha specificato alla stampa di lasciar tranquillo l’allenatore. Poi ad aprile potrebbe essere già ufficializzato il nuovo mister per la prossima stagione. E nel frattempo, arriva una dichiarazione particolare che riguarda lo stesso Mazzarri, attualmente in bilico. Quando mesi fa aveva accettato il Napoli, c’è stata una trattativa anche per un altro allenatore che avrebbe dovuto lavorare a stretto contatto con l’attuale tecnico azzurro.

Napoli, Aronica con Mazzarri: così è saltato tutto

L’ex difensore del Napoli Salvatore Aronica ha confermato ai microfoni di TvPlay che solo qualche mese fa ha avuto la possibilità concreta di tornare in azzurro, in nuove vesti. Con l’arrivo di Mazzarri, l’ex centrale palermitano ha avuto contatti con la dirigenza del Napoli per diventare un collaboratore di Mazzarri, già suo allenatore alla Reggina e poi nella città partenopea.

“Con il mister ho un ottimo rapporto. Mi ha allenato per 7 anni tra Reggina e Napoli – ha affermato Aronica – Quando Mazzarri è tornato sulla panchina azzurra sono stato contattato per diventare suo collaboratore nello staff, ma la trattativa poi non si è chiusa. Non per volere di Mazzarri, sono sortiti altre problematiche”.

Salvatore, dopo il ritiro, ha allenato nelle giovanili del Trapani ed è stato mister del Savoia in Serie D e del Don Carlo Misilmeri in Eccellenza. Ora attende una nuova e stimolante esperienza, magari anche come collaboratore.