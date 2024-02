Allarme Champions League, incidente alla vigilia: cosa succede

Allarme Champions League, incidente alla vigilia del match di ottavi di finale. Cos’è successo e tutti gli aggiornamenti

È tornata la Champions League. Domani sera Copenhagen-Manchester City e Lipsia-Real Madrid inaugureranno la fase ad eliminazione diretta con le prime partite di andata degli ottavi di finale.

I campioni in carica di Pep Guardiola proveranno a bissare il trionfo della passata stagione a partire dalla trasferta in Danimarca. La squadra di Ancelotti sarà invece impegnata in Germania. Non è stata affatto una vigilia senza intoppi per i ‘Blancos’.

Disavventura per Bellingham e compagni durante il viaggio in Germania. Come riportato dai principali quotidiani spagnoli, infatti, un auto ha pericolosamente tamponato l’autobus del Real Madrid in autostrada, quindi ad alta velocità. Come riferito da fonti interne del club a ‘Marca’, la causa dell’incidente sarebbe stata la superficialità dell’autista alla guida della vettura, che ha pensato bene di fare un video al bus perdendo così il controllo della macchina.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per il pullman e per il conducente dell’auto coinvolta. I ‘Blancos’ sono arrivati a Lipsia, dove è confermata la conferenza stampa di Ancelotti e Kroos per le ore 18.15.