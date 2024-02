PAGELLE e TABELLINO MONZA-VERONA 0-0: fantasma Colombo, Lazovic pimpante

Voti, pagelle e tabellino di Monza-Verona, match dell’U-Power Stadium valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. Termina a reti bianche il match tra la squadra di Palladino e gli scaligeri

Monza e Verona non si fanno male nel match pomeridiano della domenica di Serie A, valido per la 24° giornata di campionato.

Nel primo tempo è Colpani a fallire una ghiotta chance, con il gioiello biancorosso che si illumina a intermittenza all’U-Power Stadium. Ancora a secco Colombo, mentre Lazovic è frizzante sulla trequarti degli scaligeri. Di Gregorio e Montipò praticamente inoperosi nella ripresa. Uno 0-0 che alla fine va bene a entrambe, anche sei pubblico di casa esce un po’ deluso dallo stadio per la prestazione dell’undici di Palladino.

MONZA

Di Gregorio 6

Izzo 6

Pablo Marì 6

A. Carboni 6,5

Birindelli 6 (74′ Pedro Pereira 5,5)

Bondo 6 (69′ Gagliardini 5,5)

Pessina 6

Zerbin 6 (69′ Kyriakopoulos 5,5)

Colpani 5,5

Mota 5 (62′ V. Carboni 6)

Colombo 5 (62′ Djuric 5,5)

Allenatore: Palladino 5,5 – Ancora polveri bagnate per il Monza, a parte un paio di guizzi di Colpani nel primo tempo. Solo sbadigli nella ripresa, con i brianzoli che non spaventano praticamente mai Montipò. Ci si aspettava decisamente di più, occasione sprecata per chiudere già i conti nel discorso salvezza.

TOP Monza: A. Carboni 6,5 – Tempestivo nel primo tempo in un paio di situazioni a togliere la castagne dal fuoco ai brianzoli. Preferito a Caldirola, dà sicurezza al pacchetto difensivo e in generale è il migliore dello scacchiere di Palladino.

FLOP Monza: Colombo 5 – Parte anche bene, con un sinistro preciso che batte Montipò: ma è in fuorigioco. L’impegno non manca, però fatica a pungere tra le maglie della retroguardia ospite. Non calcia più verso la porta scaligera e non sfrutta la chance concessagli da Palladino. Il gol ormai manca dal 5 novembre, proprio dalla doppietta decisiva della gara d’andata…

VERONA

Montipò 6

Tchatchoua 5,5 (57′ Centonze 5,5)

Magnani 6

Dawidowicz 6,5 (79′ Coppola SV)

Cabal 6

Duda 6

Serdar 6,5

Noslin 5 (46′ Vinagre 5,5)

Folorunsho 6,5

Lazovic 6,5 (72′ Silva 6)

Swiderski 5,5 (57′ Bonazzoli 5,5)

Allenatore: Baroni 6 – Punto prezioso, ma che lascia qualche rimpianto vista la giornata anonima di Colpani e compagni. Gli scaligeri non perdono il bandolo della matassa malgrado i tanti volti nuovi e restano attaccati con i denti al treno salvezza.

TOP Verona: Lazovic 6,5 – Una garanzia, difficile che sbagli una partita. Ficcante sulla sinistra: crea pericoli a Izzo e Birindelli, all’inizio fa tremare la difesa del Monza con un’incursione che non viene sfruttata a dovere dai compagni di squadra. Esce forse un po’ troppo presto…

FLOP Verona: Noslin 5 – Parte più arretrato, sistemato nel terzetto dei fantasisti di Baroni. Si vede di rado e non incide sulla trequarti scaligera. Bocciato al 45′ e dopo l’intervallo resta negli spogliatoi.

Arbitro: Massa 5,5

Il tabellino di Monza-Verona: Colpani brilla a metà, Folorunsho a tutto campo

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli (74′ Pedro Pereira), Bondo (69′ Gagliardini), Pessina, Zerbin (69′ Kyriakopoulos); Colpani, Mota (62′ V. Carboni); Colombo (62′ Djuric). A disposizione: Sorrentino, Mazza, Caldirola, Donati, Machin, Akpa Akpro, Bettella, Maldini. Allenatore: Palladino

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua (57′ Centonze), Magnani, Dawidowicz (79′ Coppola), Cabal; Duda, Serdar; Noslin (46′ Vinagre), Folorunsho, Lazovic (72′ Silva); Swiderski (57′ Bonazzoli). A disposizione: Chiesa, Perilli, Belhayane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Charlys. Allenatore: Baroni

Arbitro: Massa (sez. Imperia)

VAR: Aureliano

Ammoniti: Centonze (V), Bondo (M), Folorunsho (V)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 5′; spettatori 10.885