PAGELLE E TABELLINO MILAN-NAPOLI 1-0 | Theo Hernandez totale, Di Lorenzo distratto

Pagelle e tabellino di Milan-Napoli, match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

Basta un gol di Theo Hernandez al Milan per avere la meglio del Napoli. I rossoneri continuano così a vincere, blindando la zona Champions League. La corsa al quarto posto per gli azzurri, invece, si complica terribilmente.

Ecco i voti:

Maignan 6

FLOP Calabria 5,5 – Prima di lasciare il campo per infortunio si mette in mostra co un paio di errori tecnici. Nulla di eclatante, ma il capitano avrebbe potuto fare meglio. Dal 36′ Florenzi 6,5

Kjaer 6 – Dal 66′ Simic 6

Gabbia 6

TOP Hernandez 8 – L’intesa con Rafa Leao torna a funzionare come i vecchi tempi. E’ suo il gol che decide il match con un’incursione perfetta su assist del portoghese, il francese, poi, è freddo davanti a Gollini, nel batterlo. La prestazione di Theo è praticamente perfetta e il voto si alza nel finale con un paio di interventi difensivi decisivi. Così cancella il rigore sbagliato contro il Bologna.

Bennacer 6,5 – Dal 66′ Musah 6

Adli 6,5

Pulisic 6 – Dall’80’ Jimenez s.v.

Loftus-Cheek 6

Leao 6,5

Giroud 6 – Dall’80’ Jovic s.v.

All. Pioli 6,5

NAPOLI

Gollini 5,5

Ostigard 5 – Dal 45′ Politano 6

Rrahmani 5,5

Juan Jesus 5,5 – Dal 90′ Ngonge s.v.

FLOP Di Lorenzo 4,5 – Una serata più che complicata per il capitano, che da quinto non trova mai i tempi giusti per affondare. Decisamente meglio da quarto, ma fatica tanto in fase difensiva. E’ colpevole in occasione del gol di Theo Hernandez: non lo segue il francese può segnare con estrema facilità . Un errore davvero grave per un giocatore d’esperienza come lui.

Anguissa 5,5

Lobotka 5

Zieliński 5 – Dal 76′ Lindstrom s.v.

Mazzocchi 6 – Dal 76′ Olivera s.v.

TOP Kvaratskhelia 6,5 – In un Napoli che fatica a creare azioni da goal – soprattutto nel corso del primo tempo – è l’unico a provarci. Il georgiano predica nel deserto, svariando per tutto l’attacco e creando grattacapi ai difensori  rossoneri.

Simeone 4,5 – Dal 55′ Raspadori 6

All. Mazzarri 5,5

TABELLINO

MILAN-NAPOLI 1-0

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Sportiello; Florenzi, Jiménez, Simić, Terracciano; Musah, Victor; Jović, Okafor. All.: Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Østigård, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zieliński, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. A disp.: Contini; Natan, Olivera; Cajuste, Dendoncker, Lindstrøm, Traorè; Ngonge, Politano, Raspadori. All.: Mazzarri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

GOL: 25′ Theo Hernandez (M)

AMMONITI: 85′ Jesus (N), 95′ Theo Hernandez (M)

ESPULSI: