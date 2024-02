La Coppa d’Africa va alla Costa d’Avorio: Nigeria battuta in finale, Haller decisivo

Grazie al gol del suo attaccante, la Costa d’Avorio batte la Nigeria e si laurea Campione d’Africa

C’era molta attesa per capire quale sarebbe stato l’esito della finale tra Nigeria e Costa d’Avorio. Al termine di una gara molto tirata, Haller e compagni riescono ad imporsi con il risultato di 1-2.

Partita molto vibrante ed accesa sin dalla prima frazione di gioco, nella quale la Costa d’Avorio è costretta a reagire al gol griffato da Troost Ekong. La Nigeria parte bene e chiude il primo tempo meritatamente in vantaggio. Gli “elefanti”, però, non si scompongono e nella ripresa prima acciuffano il pari grazie a Kessié e poi griffano il sorpasso con Haller, che al minuto 81 manda in visibilio i propri tifosi con una zampata da attaccante puro. Successo meritato per la Costa d’Avorio, più incisiva nei momenti topici dell’incontro e lucida nel conquistare il terzo trofeo continentale della propria storia.